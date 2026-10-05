7 prompt per correggere ChatGPT quando la risposta è sbagliata

Nella maggior parte dei casi ChatGPT dà una risposta utilizzabile. Ma quando sbaglia, si finisce per spendere più tempo di quanto ne sarebbe servito per fare il lavoro da soli. Si è tentati di aprire una nuova conversazione e ricominciare da zero, spiegare di nuovo le preferenze, la situazione, i vincoli. Ma prima di buttare via tutto, vale la pena provare qualcosa di più semplice: dire a ChatGPT esattamente cosa ha sbagliato.

7 prompt per correggere ChatGPT al volo

Ecco sette prompt da copiare nella conversazione in corso per ottenere la risposta che si voleva fin dall’inizio.

1. Usare i dettagli che si erano già forniti

È frustrante ricevere consigli generici dopo aver spiegato a ChatGPT la propria situazione nel dettaglio.

Esempio di prompt di correzione: Usa i dettagli che ti ho dato anziché darmi consigli generici. Ho trenta minuti prima che arrivino gli ospiti. Dai la priorità a ciò che vedranno davvero e salta tutto quello che può aspettare.

Lo stesso approccio funziona quando un piano alimentare ignora cosa c’è nel frigorifero o un itinerario di viaggio non tiene conto dell’età dei bambini. Se il chatbot continua a tralasciare un dettaglio importante, ripeterlo nella correzione è più efficace che incollare l’intero prompt originale.

2. Far suonare il testo come se fosse stato scritto da una persona vera

Un’email al collega o un messaggio al vicino non dovrebbero suonare rigidi o artefatti. ChatGPT può produrre testi impeccabili dal punto di vista grammaticali, che risultano comunque completamente sbagliati nel tono.

Prompt di correzione: Riscrivi questo testo come se lo stessi dicendo a voce. Usa un linguaggio quotidiano, elimina l’apertura formale e mantieni un tono amichevole, senza risultare troppo entusiasta.

Per un risultato ancora più preciso, si può aggiungere una frase scritta di proprio pugno o indicare la formulazione che dà fastidio. Ad esempio, Non direi mai ‘spero che questo messaggio vi trovi bene’ , dà una direzione molto più concreta di un generico sii più naturale . Leggere la revisione ad alta voce prima di inviarla è il test definitivo: se una frase suona ancora strana detta a voce, meglio chiedere a ChatGPT di cambiare quella frase specifica.

2. Arrivare dritto al punto

A volte serve una decisione e ChatGPT produce un saggio in tre paragrafi. Chiedere se vale la pena riparare un elettrodomestico vecchio può trasformarsi in una conversazione molto più lunga del previsto.

Prompt di correzione: Dammi prima la risposta, poi solo la spiegazione che mi serve. Mantieni tutto sotto centocinquanta parole e includi qualsiasi dettaglio che potrebbe cambiare il tuo consiglio.

L’ultima istruzione è il dettaglio che fa funzionare la correzione. Accorcia la risposta senza eliminare ciò che conta. Si può anche specificare il formato, una raccomandazione, tre motivi e un prossimo passo, per rendere immediatamente visibile se la risposta aiuta a decidere.

3. Chiedere l’argomentazione contraria

Una risposta entusiasta rassicura quando si è già preso una decisione, ma è decisamente meno utile quando si sta cercando di capire se il proprio piano ha un difetto.

Prompt di correzione: Qual è l’argomentazione più forte contro la mia idea? Concentrati sugli svantaggi pratici, sui costi che potrei aver trascurato e su cosa renderebbe questa una scelta sbagliata per me.

Chiedere a ChatGPT di concludere specificando quali obiezioni contano di più nella propria situazione evita di ricevere un elenco di problemi ipotetici che non si applicano.

4. Trovare le incongruenze nascoste

Un’idea può sembrare perfetta finché non si controllano i numeri. Una festa di compleanno da centocinquanta euro può diventare una da duecentocinquanta se il budget presentato dal chatbot contiene costi non dichiarati.

Prompt di correzione: Rifai questo usando i miei limiti originali: centocinquanta euro totali, dieci bambini, tre ore. Includi ogni costo che hai calcolato e segnala qualsiasi cosa che non rientra in quei limiti.

Lo stesso approccio funziona per un viaggio con un orario fisso, una ricetta con ingredienti da evitare o un allenamento che deve stare in venti minuti. Controllare personalmente i totali rivisti resta essenziale, il chatbot non garantisce che i conti siano corretta.

6. Verificare cosa è certo e cosa è inventato

L’AI è nota per essere eccezionalmente sicura di sé. A volte quella sicurezza è un po’ troppo convincente. Per tenere sotto controllo i fatti, si può chiedere a ChatGPT di distinguere ciò che può verificare da ciò che sta supponendo.

Prompt di correzione: Quali parti di questa risposta puoi verificare e quali sono supposizioni? Controlla le fonti disponibili, collegale e indica chiaramente ciò che non sei riuscito a confermare.

Questa correzione è utile quando ChatGPT consiglia un prodotto sulla base di una caratteristica introvabile o fornisce orari di apertura senza indicare la fonte. Trattare la revisione come qualcosa da controllare a propria volta è fondamentale. Aprire i collegamenti e verificare che supportino le affermazioni accanto a cui compaiono.

7. Ottenere il primo passo, non l’intero sistema

A volte la risposta è ragionevole ma chiede più di quanto si possa gestire in questo momento. Si voleva aiuto con la posta in arrivo traboccante e si è ricevuto un sistema completo con cartelle, filtri e una revisione settimanale.

Prompt di correzione: Qual è il passo più piccolo e utile che posso fare nei prossimi dieci minuti? Dammi una sola azione usando ciò che ho già, senza configurazione e senza nuove applicazioni.

La correzione trasforma un piano ampio in qualcosa che si può iniziare subito. Per la posta in arrivo, potrebbe significare trovare i messaggi che richiedono una risposta oggi. Per una stanza in disordine, sgomberare il pavimento prima di toccare cassetti e scaffali. Si può chiedere il passo successivo una volta completato il primo, non serve accettare l’intero piano solo perché ChatGPT lo ha generato.

Una risposta sbagliata non richiede sempre un prompt più lungo o una conversazione nuova. Spesso basta una frase che spiega esattamente cosa deve cambiare. Se dopo correzioni ripetute il problema persiste, allora vale la pena ricominciare. Ma prima di abbandonare la conversazione, dare a ChatGPT un singolo problema preciso da risolvere è quasi sempre più veloce.