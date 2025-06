ChatGPT, niente più interruzioni fastidiose e traduzione istantanea

Parlare con ChatGPT era già abbastanza naturale, ma c’era un problema fastidioso. Appena si faceva una pausa per riflettere, il chatbot interveniva subito, interrompendo il discorso. OpenAI ha finalmente sistemato questo difetto con un aggiornamento che rende le conversazioni vocali molto più scorrevoli.

Nuovo aggiornamento di ChatGPT, or rispetta le pause

La modalità vocale avanzata di ChatGPT ora sa aspettare i nostri tempi. Capisce quando si sta riflettendo e non salta addosso a ogni silenzio. Ma non è solo questione di educazione, per così dire. La voce stessa è migliorata, con intonazioni più sottili e una capacità espressiva che fa (quasi) dimenticare di parlare con una macchina.

Il problema principale della modalità vocale avanzata era sempre stato questo: appena si smetteva di parlare per un secondo, ChatGPT partiva con la sua risposta. Impossibile fermarsi a riflettere, fare una pausa, o semplicemente respirare senza che l’AI interpretasse il silenzio come la fine del discorso.

Ora OpenAI ha modificato il sistema per renderlo più paziente. ChatGPT aspetta che si abbia davvero finito prima di rispondere, permettendo pause naturali nella conversazione. L’aggiornamento è gratuito per tutti gli utenti, anche quelli con l’account base.

Voci più espressive e una personalità migliorata

Per chi paga l’abbonamento, l’aggiornamento include anche miglioramenti nella personalità vocale di ChatGPT. Le risposte ora sono più dirette, coinvolgenti e concise. Ma soprattutto, il chatbot ha imparato a esprimere emozioni in modo più accurato. Sarcasmo, empatia, enfasi, ChatGPT ora modula la voce con sfumature che prima mancavano. Le pause e l’enfasi seguono ritmi più realistici, e l’intonazione generale suona meno robotica.

L’obiettivo è avvicinarsi sempre di più alle conversazioni umane, e ascoltando le demo online la direzione sembra quella giusta.

Wow, new expressive voice in ⁦⁦@ChatGPTapp⁩ doesn’t just talk, it performs. Feels less like an AI and more like a human friend. Nice work ⁦@OpenAI⁩ team. 🎤🎶🚀 pic.twitter.com/LRkKNs3g3C — Shaun Ralston (@shaunralston) June 7, 2025

Traduzione in tempo reale

Un’altra delle novità più interessanti di questo update, è il supporto per la traduzione vocale. Si può dire a ChatGPT di iniziare a tradurre e lui continuerà per tutta la conversazione finché non gli si dice di smettere. È praticamente si parla in italiano, e ChatGPT ripete in inglese. L’altra persona risponde in inglese, ChatGPT traduce in italiano. Fluido e immediato, senza app separate o configurazioni complicate. Per chi viaggia spesso o lavora con colleghi internazionali, è una funzione veramente comoda!

Come funziona l’Advanced Voice Mode aggiornato di ChatGPT?

Per testare la modalità vocale avanzata aggiornata, basta toccare l’icona del microfono nell’app ChatGPT. Se si vede un’orbita blu al centro dello schermo, stai usando la versione avanzata. Alla prima attivazione, verrà chiesto di scegliere una voce tra nove opzioni disponibili, ognuna con caratteristiche e personalità diverse. Si può cambiare in qualsiasi momento dalle impostazioni.

Gli utenti paganti hanno accesso illimitato, mentre quelli gratuiti possono usare la funzione con un limite giornaliero. Una volta raggiunto il limite, si passa automaticamente alla modalità vocale standard.

I piccoli difetti che restano

OpenAI è stata onesta sui limiti dell’aggiornamento. A volte la qualità audio può variare leggermente, soprattutto con certe voci. Potrebbero esserci cambi imprevisti di tono o intonazione. Inoltre, persistono le “allucinazioni” vocali, rare volte ChatGPT produce suoni strani che assomigliano a pubblicità, musica di sottofondo o semplicemente rumore incomprensibile. Sono episodi sporadici, ma possono capitare.

Sono difetti minori che OpenAI promette di sistemare con aggiornamenti futuri. Nel frattempo, l’esperienza generale è comunque molto migliorata rispetto alle versioni precedenti.