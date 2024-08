ChatGPT: nuova modalità vocale sa cantare e cambiare accento

La nuova modalità vocale avanzata di ChatGPT, recentemente lanciata da OpenAI, sta dimostrando capacità sorprendenti che vanno ben oltre la semplice conversazione. Questa funzionalità, attualmente accessibile a un gruppo selezionato di abbonati ChatGPT Plus, sta suscitando entusiasmo e stupore per le sue incredibili abilità.

Sono apparsi online, infatti, vari filmati della funzione in azione, che dimostrano la sua capacità di cantare, imitare gli accenti, correggere la pronuncia delle lingue e raccontare storie.

Un esempio particolarmente affascinante mostra ChatGPT nel ruolo di un pilota di linea che narra una storia ai passeggeri. La rapidità di risposta e la capacità di alterare l’audio per simulare un interfono di bordo testimoniano l’attenzione ai dettagli e la flessibilità del sistema. Nonostante alcune limitazioni su richieste più complesse, la chiarezza della voce e la capacità di gestire delle interruzioni degli utenti risultano impressionanti.

Guys im never talking to any of you ever again once gpt voice is released. I won’t need friends anymore. AI will tell me whatever I need to hear in any voice I want & it wont talk back or get mad when I interrupt it. Might even fuck around & fall in lovepic.twitter.com/GIRyhZYj9j

— Nick St. Pierre (@nickfloats) July 31, 2024