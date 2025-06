ChatGPT: ora si possono generare immagini da WhatsApp

D’ora in avanti, generare immagini su WhatsApp mediante ChatGPT è finalmente realtà. Lo ha annunciato ufficialmente OpenAI nelle scorse ore, confermando un importante aggiornamento della funzione già attiva da dicembre 2024, quando il noto chatbot è stato reso disponibile per la prima volta sulla piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta.

ChatGPT: generazione di immagini a portata di WhatsApp

La funzione, che è stata resa disponibile a partire da fine 2024, permetteva già di chattare con ChatGPT, aggiungendo il numero 1-800-242-8478 alla rubrica. Adesso, grazie all’integrazione con il nuovo modello multimodale GPT-4o, è inoltre possibile ricevere immagini generate su richiesta con una descrizione testuale.

Per procedere, dunque, occorre avviare una conversazione con ChatGPT su WhatsApp, dopodiché si otterrà una risposta automatica che include un disclaimer su termini, condizioni e sicurezza della chat. Da lì, sarà possibile inviare un prompt testuale, descrivendo l’immagine che si vuole ottenere e in pochi minuti verrà generato il risultato ultimo.

Chi non dispone di un account ChatGPT collegato a WhatsApp può generare una sola immagine al giorno, mentre chi collega il proprio account può sfruttare in tutto e per tutto il potenziale del servizio senza restrizioni. La scelta punta a garantire un’esperienza accessibile a tutti, andando al contempo a incentivare la creazione di un ecosistema sempre più integrato tra i servizi OpenAI e le piattaforme di messaggistica.

Considerando questo piccolo passo in avanti, non è escluso che in futuro non possano essere integrate anche altre funzioni di ChatGPT al momento non ancora fruibili su WhatsApp, come ad esempio la personalizzazione che permette di ricordare preferenze o istruzioni fornite in precedenza.