ChatGPT come personal trainer: può aiutare a rimanere in forma?

Allenarsi di più, mangiare meglio, dire addio alle cattive abitudini… Quante volte sono rimasti solo dei bei propositi? Le intenzioni sono come la nebbia al mattino: sembrano solide, ma come spunta il sole, svaniscono. Alla fine dei conti, ci si può riempire la bocca di grandi progetti, ma solo quello che si fa davvero conta. Forse però la soluzione inaspettata in questo ciclo infinito di entusiasmo-delusione-senso di colpa: ChatGPT.

Più che un coach, il chatbot di OpenAI può essere un compagno di viaggio. Aiuta a strutturare obiettivi realistici, a motivare e soprattutto non fa quella faccia quando si confessa di aver ceduto alla tentazione del tiramisù della nonna.

Allenarsi con ChatGPT: come può aiutare a creare una routine di fitness

Una premessa importante: ChatGPT non può sostituire l’aiuto di un professionista in carne e ossa. Seguire consigli sbagliati può portare a infortuni e altri guai. Quindi, bisogna prendere l’output di ChatGPT per quello che è: una fonte di informazioni, non una verità assoluta.

Step 1: la consulenza iniziale

Il primo errore da non fare è chiedere a ChatGPT un piano di allenamento, senza prima fornire un contesto. Meglio mettere i puntini sulle “i” sin da subito. In che modo? Chiedendo al chatbot di assumere il ruolo di un consulente di fitness e facendo una serie di domande per capire quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere, il livello attuale di attività, lo stato di salute, gli impegni e le risorse a disposizione. Solo così può cucire addosso un piano su misura.

Ecco un esempio di prompt efficace: “Agisci come un consulente di fitness esperto. Prima di creare un piano di allenamento personalizzato, fammi una serie di domande mirate per comprendere i miei obiettivi, il mio livello di attività fisica, il mio stato di salute, i miei impegni quotidiani e le risorse di cui dispongo. In questo modo potrai avere tutte le informazioni necessarie per propormi un piano di allenamento personalizzato e adatto alle mie esigenze specifiche. Sono pronto a rispondere in modo completo e accurato alle tue domande iniziali.”

Step 2: costruire un’abitudine

Ora che ChatGPT ha un quadro più chiaro della nostra forma fisica e delle aspirazioni, può aiutare a elaborare una strategia per trasformare l’allenamento in un’abitudine.

Ecco il prompt da dare in pasto al chatbot: “Ora che hai una visione più chiara del mio attuale livello di forma fisica e dei miei obiettivi di fitness, ti aiutami a creare una strategia efficace per trasformare l’allenamento in un’abitudine. Suggerisci alcuni trucchi pratici, come ad esempio creare una routine di base semplice da seguire e usare dei promemoria o delle notifiche per ricordarmi costantemente di allenarmi e non perdere la motivazione. Inoltre, vorrei che discutessimo insieme di cosa mi motiva di più, in modo da identificare gli stimoli giusti che mi aiutino a superare eventuali ostacoli o periodi di pigrizia che potrebbero presentarsi.”

Step 3: tracciare i progressi

Sul mercato ci sono un sacco di app per il fitness, ma il chatbot di OpenAI permette di creare un’esperienza veramente su misura. Come? Può aggiornare e modificare i piani di allenamento in base ai progressi, ai feedback forniti e alle nuove esigenze. Consente di impostare e modificare obiettivi specifici, monitorando i risultati per offrire suggerimenti mirati. Inoltre può generare un calendario di allenamento suggerendo sessioni adatte al livello e al tempo disponibile, e fornire consigli per mantenere alta la motivazione.

Step 4: analizzare l’esecuzione di un esercizio

ChatGPT, oltre a scrivere testi e generare immagini, è uno dei modelli di riconoscimento visivo più sofisticati disponibili oggi. Perché non sfruttare questa abilità? Durante l’allenamento, si può scattare una foto di se stessi mentre si svolge un determinato esercizio. Magari si stanno facendo dei piegamenti sulle braccia e non si è sicuri di farlo nel modo giusto. Basta caricare una foto su ChatGPT e chiedere un’analisi.

Il sistema esamina attentamente la postura e dà il suo responso. Per esempio, potrebbe aver notato che la schiena è inarcata durante i push-up – un errore comune che può portare a dolori lombari. Non si limita a evidenziare il problema, ma fornisce anche consigli precisi su come correggerlo: “Prova a contrarre gli addominali e attivare i glutei per mantenere la schiena dritta.” o “Abbassa leggermente la testa per allineare la colonna vertebrale.”

Step 5: impostare i promemoria con i task programmati

Se si vuole seguire la nuova routine, un’altra funzione di ChatGPT che bisogna assolutamente sfruttare è quella dei Task programmati. Si possono ricevere aggiornamenti, promemoria e notifiche senza doverli chiedere manualmente ogni volta. Basta ricordarsi di attivare l’opzione delle notifiche per non perdersi nessun update.

Per chi non lo sapesse, i Task di ChatGPT sono essenzialmente attività che si possono configurare per ricevere aggiornamenti automatici senza dover fare richieste manuali ogni volta. Ecco alcuni esempi pratici:

Impostare ChatGPT per inviarti promemoria giornalieri di allenamento, suggerimenti sulla nutrizione o richieste di aggiornamento sui progressi.

Programmare verifiche settimanali per monitorare quanto stai rispettando nuove abitudini che si vogliono sviluppare (meditazione, lettura, idratazione).

Se si sta studiando una nuova lingua o abilità, si possono ricevere mini-lezioni o quiz regolari per mantenere costante l’impegno.

Invio di reminder motivazionali personalizzati in momenti specifici della giornata in cui di solito si perde la motivazione.

Impostare check-in periodici per valutare come sta procedendo verso i propri obiettivi.

Questa funzione trasforma ChatGPT da semplice strumento reattivo (che risponde solo quando si interroga) a proattivo, capace di iniziare conversazioni e mantenere l’attenzione su obiettivi importanti nel tempo.

Perché usare ChatGPT come personal trainer per allenarsi

ChatGPT può essere un valido alleato nel percorso verso uno stile di vita più sano e attivo. Certo, non fa miracoli e non può sostituire la determinazione e la forza di volontà personali. Ma se usato con criterio, può dare una bella spinta e tenere sulla retta via. Il successo non arriva dall’oggi al domani, ma con costanza e dedizione si può raggiungere qualsiasi traguardo.