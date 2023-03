Si può usare ChatGPT Plus gratuitamente? Sì, grazie a MyGPT

Il chatbot ChatGPT non è sempre accessibile o utilizzabile al massimo delle performance, questo perché la domanda da parte degli utenti è aumentata vertiginosamente nel corso delle ultime settimane. Per ovviare a questo problema OpenAI ha ben pensato di offrire un abbonamento Plus a pagamento, che consente di usare sempre ChatGPT alla velocità più elevata, con priorità rispetto ad altri consumatori.

Esiste un modo per avere ChatGPT Plus gratuitamente? Sì, seppur in modo indiretto.

ChatGPT Plus gratis? Ecco come

Ottenere un abbonamento gratuito, salvo regali da parte di qualche conoscente, non è possibile: per usare ChatGPT al massimo delle sue capacità è necessario pagare la quota richiesta dagli sviluppatori. Tuttavia, su Internet si trova anche MyGPT, un chatbot con la stessa API di ChatGPT che “garantisce” un uptime del 100%; in altre parole, ha la stessa potenza della versione Plus dell’IA del momento, ma a costo zero.

In aggiunta, MyGPT include una libreria di prompt con un ampio elenco di ruoli che l’IA può assumere, adattandosi a più contesti a seconda della volontà dell’interlocutore umano. Volete qualche esempio? La Prompt Library include terminali Linux, console JavaScript, storyteller, controlli per plagio, telecronisti di match di calcio, compositori, poeti, rapper, docenti di filosofia, generatori di password e persino creatori di un nuovo linguaggio.

La lista è molto lunga e l’utilizzo è davvero semplice: una volta aperto il menu dedicato, basta scrivere il proprio prompt nella casella di testo collocata in basso e premere invio. A questo punto, MyGPT risponderà con la medesima velocità di ChatGPT Plus, senza costi aggiuntivi.