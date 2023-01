ChatGPT potrebbe creare un super malware?

ChatGPT è la potente chatbot gestita da una forma raffinata di intelligenza artificiale è ormai sulla bocca di tutti. Si tratta di uno strumento molto interessante, che offre molti vantaggi ma anche dei lati oscuri non da poco.

Al di là di chi è, più o meno lecitamente, preoccupato dal fatto che l’AI possa “rubare” il lavoro agli esseri umani, vi sono anche potenziali rischi per quanto riguarda la sicurezza digitale rispetto a questo straordinario strumento.

Ad oggi infatti, ChatGPT è in grado di realizzare codice di programmazione e, come risalta nelle ultime settimane, anche dei malware.

Nonostante OpenAI, società dietro allo sviluppo della suddetta chatbot, abbia utilizzato delle tecniche per limitare l’utilizzo improprio dello strumento, sono molti gli utenti preoccupati sotto questo punto di vista.

Negli ultimi giorni, sono stati rilevati diversi tentativi di richiesta da parte di hacker (o aspiranti tali) per realizzare software potenzialmente malevolo. Ma è un rischio concreto?

L’AI adoperata in ambito criminale: il rischio super malware è concreto?

Anche se risulta difficile valutare le potenzialità di ChatGPT e al momento risulti improbabile la nascita di un super malware, è bene mantenere alta l’attenzione.

Di certo, per chi si avvicina la mondo dell’hacking, la chatbot in questione offre una mano non da poco: la dimestichezza con i codici di programmazione di ChatGPT, d’altronde, è utilizzata in molti casi per scopi del tutto legali.

Per prevenire rischi di qualunque tipo, il consiglio è quello di agire in tempo, proteggendo i propri dispositivi elettronici con una suite di sicurezza digitale.

