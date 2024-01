ChatGPT ha previsto il vincitore di Sanremo

Quando mancano ormai meno di tre settimane all’inizio del Festival di Sanremo (6 febbraio), si moltiplicano le previsioni in merito al possibile vincitore dell’edizione 74 che sta per prendere il via. Anche l’intelligenza artificiale di ChatGPT ha detto la sua.

Sanremo secondo ChatGPT: And the winner is…

A chiedere al chatbot di pronunciarsi sulla questione è stata la redazione di Fanpage, attraverso un metodo piuttosto particolare. Poiché il chatbot non è in grado di guardare nel futuro (perlomeno non ancora), gli è stato chiesto di prendere in considerazione i testi e la media dei voti assegnati alle canzoni in gara dalle prime recensioni dagli addetti ai lavori della stampa specializzata che hanno già avuto modo di ascoltarle.

Ecco, dunque, la classifica di Sanremo stilata dalla previsione di ChatGPT, seguendo il criterio appena descritto.

Angelina Mango “La noia”; Geolier “I p’ me, tu p’ te”; The Kolors “Un ragazzo una ragazza”; Big Mama “La rabbia non ti basta”; Mahmood “Tuta gold”; Loredana Bertè “Pazza”; Ghali “Casa Mia”; Annalisa “Sinceramente”; Diodato “Ti muovi”; Negramaro “Ricominciamo tutto”; Irama “Tu no”; Fiorella Mannoia “Mariposa”; Mr Rain “Due altalene”; BNKR44 “Governo punk”; Emma “Apnea”; Alfa “Vai”; Rose Villain “Click boom”; Ricchi e Poveri “Ma non tutta la vita”; Dargen D’Amico “Onda alta”; La Sad “Autodistruttivo”; Alessandra Amoroso “Fino a qui”; Gazzelle “Tutto qui”; Santi Francesi “L’Amore in bocca”; Fred De Palma “Il cielo non ci vuole”; Clara “Diamanti Grezzi”; Sangiovanni “Finiscimi”; Maninni “Spettacolare”; Il Volo “Capolavoro”; Il Tre “Fragili”; Renga e Nek “Pazzo di te”.

Bard di Google e Bing Chat cosa dicono?

Cosa accade ponendo a un chatbot la domanda Chi vincerà Sanremo? . ChatGPT risponde come già riportato, Mi dispiace, ma non posso prevedere il futuro , mentre il concorrente Bard di Google replica facendo riferimento alle quotazioni dei bookmaker, dunque non formulando una vera e propria revisione. Ecco la sua risposta.

Secondo le quotazioni dei bookmaker, i due favoriti per la vittoria di Sanremo 2024 sono Alessandra Amoroso e Geolier. La quotazione di Amoroso è di 3.50, mentre quella di Geolier è di 4.00.

Bing Chat di Microsoft, invece si limita a pescare dal Web gli ultimi articoli pubblicati in merito, rifacendosi alla classifica già stilata da ChatGPT e riportata oggi da vari siti.