ChatGPT: questo lavoro permette di guadagnare fino a 335.000 dollari all'anno

Il team di Anthropic, creato da ex dipendenti di OpenAI e responsabile della nascita dell’assistente IA Claude, diretta rivale di ChatGPT, è ufficialmente in cerca di dipendenti e dimostra che, in fondo, la paura di perdere lavoro a causa delle IA è giustificata solo fino ad un certo punto. L’intelligenza artificiale ha infatti dato vita a nuovi posti per personale specializzato il cui stipendio sembra davvero spaziale. La società statunitense a oggi sta assumendo “Prompt Engineer” con stipendi che arrivano a un massimo di 335.000 dollari all’anno. Ma di che lavoro si tratta?

ChatGPT e le IA creano nuovi posti di lavoro

Il Prompt Engineer si occupa dello sviluppo e perfezionamento dei modelli IA insegnando loro come completare una richiesta, consegnando all’algoritmo istruzioni passo dopo passo e suggerimenti di vario genere. In altre parole, questi ingegneri si devono concentrare sulla progettazione del metodo con cui i chatbot generano risposte accurate e pertinenti.

Tra le attività principali figurano:

Ottimizzazione dei modelli linguistici utilizzando tecniche e strumenti consolidati

Scrittura in prosa per testare le IA e identificare gli errori

Esaminare i set di dati per identificare tendenze nel linguaggio dei modelli IA

Sviluppare e gestire la documentazione dei modelli

Collaborare con software engineer e data scientist per l’integrazione dei modelli

Per diventare prompt engineer cosa serve esattamente? Anzitutto, le basi di programmazione sono molto utili in quanto permettono di lavorare con dataset e comprendere i concetti chiave dei modelli. Più approfondita deve essere, invece, la conoscenza del machine learning e del natural language processing, per testare diversi tipi di prompt e migliorare le performance dei modelli. Inoltre, bisogna soddisfare requisiti chiave relativi alla comunicazione tecnica e alla conoscenza approfondita dell’architettura e del funzionamento degli LLM o large language models.

Si tratta quindi di una posizione di alto livello, sempre più ricercata anche da altre realtà come ospedali e aziende del mondo tech, con stipendi più o meno elevati e requisiti altrettanto differenti.