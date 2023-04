ChatGPT su smartphone: ecco come usarlo (ancora) dall'Italia

Dopo il recente blocco di ChatGPT in Italia, sono molti gli utenti che si stanno cercando di capire come utilizzarlo comunque. Un’ottima strategia è quella di aggirare le censure con NordVPN, attivabile al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis. Il vantaggio è che potrai continuare a sfruttare questo software cambiando solo la tua posizione virtuale.

Questa soluzione si fa necessaria almeno durante tutto il periodo in cui Open AI non adeguerà quanto richiesto dal Garante in materia di privacy e trattamento dati. Gli sviluppatori hanno infatti spiegato che si impegneranno “a proteggere la privacy delle persone” offrendo il servizio “in conformità al GDPR e ad altre leggi sulla privacy“.

Tuttavia, anche quando ChatGPT verrà riattivato in Italia, non esisterà ancora un’applicazione per smartphone. Ti piacerebbe utilizzare il chatbot di Open AI comodamente dal tuo smartphone e non dal browser? Forse ancora non lo sai, ma sul Play Store di Google e, con alcune limitazioni, su Apple App Store ci sono sviluppatori che, sfruttando l’API dell’azienda, hanno rilasciato app con lo stesso scopo.

ChatGPT: le app che ti permettono di usarlo su smartphone

Il blocco di ChatGPT in Italia ha spinto molti utenti a cercare un’alternativa, ma come questo chatbot non c’è nulla vero? Dopo aver visto che è possibile tornare ad accedervi con NordVPN, diamo ora uno sguardo alle app che ti permetteranno di usarlo su smartphone. Abbiamo selezionato le più scaricate e apprezzate dagli utenti della rete.

Alissu: Chat with AI per Android. Questa applicazione completamente gratuita ti permette di accedere alla potenza illimitata dei modelli AI GPT-3 e GPT-3.5. Funziona molto bene e i tempi di risposta sono con poco o addirittura senza ritardo. Chat GDT – Open AI GPT ChatBOT per Android. Anche in questo caso siamo di fronte a un’app molto pratica e gratuita che permette di sfruttare il chatbot direttamente da smartphone senza doversi connettere al sito di Open AI dal browser. La sua particolarità è che funziona proprio come se fosse una chat di WhatsApp solo con l’intelligenza artificiale. Genie – AI Chatbot per iOS. Diversamente dalle altre questa è un’app a pagamento. Risponde alla maggior parte delle domande con precisione ed è caratterizzata anche dallo stesso livello di creatività che trovi utilizzando direttamente ChatGPT. Viene offerta con una prova gratuita di 3 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.