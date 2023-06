ChatGPT: il trucco per utilizzare il servizio senza rischi

ChatGPT è un’intelligenza artificiale sviluppata e resa disponibile agli utenti da OpenAI. Dalla sua uscita sono tantissimi ad averne beneficiato o comunque a utilizzarla regolarmente. Peccato però che questa tecnologia, qualche mese fa, sia stata bloccata temporaneamente in Italia dal Garante per motivi di privacy. Nonostante a fine aprile sia stato riaperto il servizio agli utenti italiani, sono ancora molti a temere per la propria sicurezza. Come superare questo timore? Installando NordVPN sui tuoi dispositivi.

Grazie a questa VPN ottieni uno scudo potente ed efficace per mettere e mantenere al sicuro la tua privacy e la tua identità digitale. Oggi i pericoli sono all’ordine del giorno e per scongiurare qualsiasi pericolo è bene proteggersi. I suoi server incanalano la tua connessione in un tunnel crittografato in grado di rendere completamente anonime tutte le informazioni in entrata e in uscita durante la navigazione e, in questo caso, anche l’utilizzo del servizio di OpenAI.

ChatGPT: con NordVPN sei al sicuro da ogni pericolo

La tua privacy è in una botte di ferro con NordVPN che, installata sui tuoi dispositivi, ti assicura la massima protezione anche quando utilizzi ChatGPT. In questo modo proteggi i tuoi dati personali e ti garantisci un’esperienza ottimale e serena. Ovviamente, oltre a una buona VPN attiva è necessario prestare attenzione alle informazioni che si condividono con l’intelligenza artificiale, nonostante sia chiaro a tutti questo servizio non pericoloso in sé.

Quindi se è vero che NordVPN protegge la tua privacy è altrettanto vero che le informazioni fornite non sono competenza della VPN, ma verranno utilizzate secondo il trattamento dei dati personali applicati da OpenAI. Quindi presta molta attenzione quando interagisci con questo robot intelligente e scegli con accuratezza e prudenza gli elementi da condividere. In questo modo sarai completamente al sicuro e lontano da ogni pericolo per la tua identità digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.