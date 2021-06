Che distanza c'è da qui a lì? Te lo dice Tooltoo

Il suo nome è Tooltoo e si presenta nella forma di Telemetro Laser. In alcune occasioni può essere salvifico, soprattutto quando si lavora in allestimenti, edilizia o qualunque cosa abbia a che fare con la necessità di misurare distanze: un click e puoi sapere esattamente quanto dista un punto A da un punto B.

Misurazioni di questo tipo sono possibili solitamente con strumenti ad alto costo che, soprattutto nella cantieristica, accompagnano i professionisti per consentire misurazioni più rapide e precise rispetto ai soliti strumenti a nastro. Tooltoo ha elaborato invece un telemetro laser estremamente piccolo e comodo, una sorta di piccolo telecomando tascabile che con un solo click può misurare con estrema precisione (+-2mm) distanze fino a 40 metri.

Non misura solo le distanze, ma anche aree e volumi: può anche risolvere il teorema di Pitagora per tutte le quelle misurazioni impossibili nella realtà, ma risolvibili attraverso una triangolazione con un punto arbitrario di appoggio. In mezzora si carica e consente una autonomia da circa 2000 misurazioni.

Imbianchini, arredatori, geometri, idraulici, organizzatori di eventi: sono moltissime le situazioni in cui il misuratore Tooltoo può diventare utile per misure ultrarapide che consentono ai lavori di proseguire rapidamente. Il 20% di sconto ancora per poche ore, ma anche quando il prezzo torna ai tradizionali 23,99 euro resta uno strumento utilissimo ed il cui costo si ripaga da solo nel giro di poche ore.

Chiedere a chi lavora in cantiere se non è vero.