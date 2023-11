Che offerta, Iliad: fibra superveloce a 19,99 euro al mese PER SEMPRE

Se sei stanco di pagare cifre esorbitanti per una connessione a internet veloce e affidabile, c’è una nuova opzione sul mercato che potrebbe cambiare il tuo modo di navigare online. Iliad presenta un’ottima promozione per la fibra: soltanto 19,99 euro al mese per sempre, rivolta a tutti i clienti Iliad con offerta mobile da 9,99 euro al mese e pagamento automatico attivo. Potrai comunque sottoscrivere l’offerta anche se non sei cliente, attivando una SIM che corrisponda ai requisiti necessari.

Caratteristiche principali della fibra Iliad

Tutti i clienti Iliad ricevono l’Iliad Box, il cuore pulsante di questa connessione superveloce, la cui installazione ha un costo di soli 39,99 euro. Tra i suoi vantaggi, Wi-Fi 6 di ultima generazione e connessione stabile su tutti i dispositivi, perfetto per guardare le tue serie TV preferite in streaming, effettuare videochiamate oppure giocare online senza alcuna interruzione.

L’offerta Iliad include chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali, segreteria telefonica e l’app IliadBox Connect, per massimizzare l’esperienza di connessione. E la velocità di connessione? Dipende dalla tecnologia raggiunta dalla tua abitazione.

Fino a 5 Gbit/s in download suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet, e fino a 700 Mbit/s in upload per chi si trova in area coperta con tecnologia FTTH EPON. Se la tua zona è coperta da tecnologia FTTH GPON, avrai comunque prestazioni impressionanti con velocità fino a 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload. Nelle aree bianche: fino a 1Gbit/s in download e fino a 300Mbit/s in upload.

Prima di aderire all’offerta, verifica la copertura online e assicurati di poter beneficiare della fibra superveloce di Iliad. Una volta sottoscritta l’offerta, il tecnico si occuperà di portare Iliad Box direttamente a casa tua, rendendo l’esperienza ancora più comoda e senza preoccupazioni. Per i clienti Iliad Mobile con una tariffa da 9,99 euro al mese (e rinnovo automatico), il prezzo è di soli 19,99 euro al mese per sempre anziché 24,90.

