Check Point Research rivela la top 10 dei malware

Gli esperti di Check Point Research hanno rilevato un incremento del 50% per gli attacchi effettuati ogni settimana contro le reti aziendali. Nell'ultimo mese del 2021 sono ovviamente aumentati quelli che sfruttano la nota vulnerabilità scoperta nella libreria Log4j di Java. Il malware più diffuso è TrickBot, ma nella top 10 c'è anche il redivivo Emotet.

Classifica 2021 dei malware

La top 10 del malware è guidata da TrickBot, un trojan bancario modulare che viene costantemente aggiornato con nuove funzionalità e nuove tecniche di distribuzione. Ciò lo rende adatto ad un numero elevato di attacchi. Emotet ha invece scalato cinque posizioni e ora occupa il secondo posto. Il malware è risorto dalle ceneri e oggi viene utilizzato sia come trojan bancario che come veicolo per distribuire altri malware.

Sul terzo gradino del podio c'è Formbook, un infostealer che raccoglie le credenziali di login dai browser, scatta screenshot e registra i tasti premuti. Agent Tesla (quarto posto) offre simili funzionalità, mentre Glupteba (quinto posto) è una backdoor.

Le altre cinque posizioni della top 10 sono occupati da Remcos (remote access trojan), XMRig (cryptominer), Ramnit (trojan bancario), Dridex (trojan bancario) e Phorpiex (botnet).

I malware mobile più diffusi sono invece AlienBot, xHelper e FluBot. Quest'ultimo è diventato molto popolare nel corso del 2021 in quanto viene distribuito mediante SMS fasulli che sembrano provenire da note aziende di delivery. Per evitare rischi è sempre consigliata l'installazione di una soluzione di sicurezza su PC e smartphone.