Come vedere Chelsea-Borussia Dortmund in streaming

Chelsea-Borussia Dortmund è il match che (insieme a Benfica-Club Brugge) apre il ritorno degli ottavi di Champions League. Si parte dall’1-0 in favore dei tedeschi maturato all’andata, ma questa volta si gioca nella cornice dello Stamford Bridge e il fattore casalingo potrebbe risultare determinante. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di martedì 7 marzo. Puoi vederla anche in diretta su Sky e NOW, anche dall’estero.

Chelsea-Borussia Dortmund: guarda la partita in streaming

Sono due le possibilità offerte a tifosi e appassionati del grande calcio che desiderano guardare la partita. La prima è quella che passa dalla diretta trasmessa da Sky, anche in streaming su NOW. La seconda, invece, per tutti coloro che si trovano a casa, consiste nel sintonizzare il televisore su Canale 5, dove è visibile in chiaro. Ancora, è possibile guardarla sulla piattaforma Mediaset Infinity, in modo del tutto gratuito.

I Blues e i giallonesi sono arrivati agli ottavi di finale della Champions League rispettivamente chiudendo il gruppo E al primo posto (davanti al Milan) e il gruppo G in seconda posizione (dietro al Manchester City). Secondo i pronostici, sarà un incontro equilibrato: non è da escludere l’ipotesi di poter assistere ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Così i due allenatori, Potter e Terzić, dovrebbero schierarsi all’ingresso in campo. Ecco le probabili formazioni.

Chelsea (4-3-3): Kepa, James, Fofana, Koulibaly, Chilwell, Kovacic, Enzo Fernandez, Mount, Joao Felix, Havertz, Mudryk;

Borussia Dortmund (4-3-3): Meyer, Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro, Bellingham, Can, Özcan, Brandt, Haller, Reus.

Il passaggio del turno garantirà l’accesso ai quarti di finale. Gli accoppiamenti tra le migliori otto della competizione saranno stabiliti nel sorteggio in programma per la giornata di venerdì 17 marzo.

Come vedere Chelsea-Borussia Dortmund dall’estero

Anche dall’estero è possibile guardare i contenuti della piattaforma di Sky senza costi aggiuntivi, grazie alla portabilità transfrontaliera, come specificato sul sito ufficiale. I paesi supportati sono tutti quelli membri dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. È comunque consigliabile farlo ponendo attenzione alla sicurezza, soprattutto se ci si connette da reti pubbliche o sconosciute.

Per tutte le attività online, streaming compreso, è buona norma affidarsi a una soluzione per la cybersecurity completa e affidabile, come quella di tipo all-in-one proposta da NordVPN (oggi in forte sconto).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.