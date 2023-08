Come vedere Chelsea-Luton Town in streaming

Chelsea-Luton Town è il match che apre la terza giornata della Premier League. In campo nella cornice dello Stamford Bridge, con fischio d’inizio venerdì 25 agosto alle ore 21:00, la partita può essere vista in streaming su NOW da qualsiasi dispositivo. Si sfidano una big del calcio inglese e una neopromossa.

Premier League: guarda Chelsea-Luton Town in streaming

I Blues non è stato un grande avvio di stagione: bloccati al debutto con il Liverpool di fronte al loro pubblico (1-1) e sconfitti poi dal West Ham (3-1), ora devono cominciare a correre per non compromettere la classifica. Esordio difficile nel torneo anche per gli Hatters (i Cappellai), subito sconfitti in trasferta dal Brighton (4-1), mentre la sfida successiva contro il Burnley è stata rinviata per i lavori in corso nello stadio Kenilworth Road che ospita le partite casalinghe.

Gli appassionati del campionato inglese e i tifosi delle due squadre hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su NOW. Il racconto del match è affidato alla telecronaca in italiano curata dalla piattaforma.

Questi i 22 che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto: ecco le probabili formazioni schierate dai due allenatori, Pochettino ed Edwards.

Chelsea (3-4-2-1): Sanchez, Disasi, Thiago Silva, Colwill, M. Gusto, E. Fernandez, Caicedo, Chilwell, Gallagher, Sterling, Jackson;

Luton Town (3-5-2): Kaminski, Andersen, Lockyer, Bell, Kabore, Chong, Nakamba, Ruddock, Giles, Morris, Adebay.

Inevitabilmente, il pronostico è a favore dei Blues. Occhio però alle ambizioni degli outsider del Bedfordshire, che vogliono lasciare Londra dopo aver fatto il colpaccio.

Perché è il momento giusto per attivare un abbonamento a NOW? Oltre alla Premier League ci sono anche tre partite di Serie A in streaming per ogni turno, senza dimenticare tutte le gare della Formula 1 (che riprende questo fine settimana dal Gran Premio in Olanda) e della MotoGP. Il pass Sport costa solo 7,99 euro per il primo mese, grazie alla promozione in corso.

