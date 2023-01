Chiavetta 64 GB Kingston: ultra-veloce a soli 6€

Non c’è molto da aggiungere al consiglio di non lasciarsi sfuggire l’affare: in questo momento, la chiavetta da 64 GB della linea Kingston DataTraveler Exodia è in vendita su Amazon al prezzo davvero stracciato di soli 6 euro. Non sappiamo per quanto durerà l’offerta, sicuramente non molto considerando le richieste degli interessati all’acquisto.

Kingston, chiavetta USB 3.2 da 64 GB: l’affare

Grazie al supporto per la tecnologia USB 3.2 garantisce velocità molto elevate nel trasferimento dati, così da ridurre al minimo i tempi di attesa in scrittura e lettura dei file. È compatibile con tutti i dispositivi dotati di una porta Type-A, quella tradizionale di forma rettangolare presente su tutti i computer, lettori multimediali, televisori, automobili ecc. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla descrizione completa del prodotto.

In questo momento, grazie allo sconto proposto, hai la possibilità di acquistare la chiavetta da 64 GB di Kingston (linea DataTraveler Exodia) al prezzo finale di soli 6 euro. Ti tornerà utile in molle occasioni.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio o prezzo un Amazon Locker in un solo giorno: se la ordini subito entro domani l’avrai in tasca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.