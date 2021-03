Chiavetta 4-in-1 da 128GB in offerta con questo coupon

Il marchio Phicool propone una chiavetta dotata di quadruplo connettore: Lightning, USB-A, micro-USB e USB-C. Oggi è disponibile in offerta su Amazon a 19,99€, per accedere all’offerta occore procedere all’acquisto del prodotto e al momento del pagamento inserire il seguente codice sotto la voce “buono regalo o codice promozionale“:

PHICOOL8888

Cliccando poi su “inserisci” si applicherà uno sconto di ben 20€ e il prezzo iniziale di 40 euro risulterà ridotto.

La chiavetta lightning di Phicool da accesso ad una memoria flash da 128GB, per effettuare il backup di file e documenti. Il secondo connettore USB-A permette di utilizzare la memoria anche su PC e Mac, trasferendo file di grosse dimensioni ad una velocità massima di 80 MB/s in lettura e 35 MB/s in scrittura.

In confezione viene fornito un adattatore da lightning a USB-C per espandere la compatibilità della chiavetta a tutti gli smartphone android di ultima generazione e ad altri dispositivi dotati di questo standard. Inoltre la USB-A si smonta mostrando un ulteriore connettore micro-USB, il dispositivo offre la compatibilità con ben 4 connessioni differenti.

Si tratta di una chiavetta 4-in-1 da ben 128GB e garantisce abbastanza spazio per archiviare o spostare video in 4K e altri file di grandi dimensioni, trasferendo diversi GB in pochi secondi.

Oggi la chiavetta Phicool 4-in-1 va in offerta su Amazon a 19,99€, applicando il codice promozionale “PHICOOL8888″ in fase di pagamento. Il prodotto beneficia della spedizione Prime, con cosegna gratuita garantita entro 1-2 giorni lavorativi.