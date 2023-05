Chiavetta USB 128GB Kingston: stile e praticità a meno di 9 euro

Oggi viviamo in un mondo digitale, in cui abbiamo sempre bisogno di salvare e condividere i nostri dati. Che si tratti di documenti di lavoro, foto ricordo, video divertenti o musica preferita, vogliamo avere sempre a portata di mano i nostri file e poterli trasferire facilmente da un dispositivo all’altro.

Per questo motivo, una chiavetta USB è un accessorio indispensabile per chiunque: allora non puoi lasciarti sfuggire la Kingston DataTraveler Exodia M. Questa chiavetta ha una capacità di 128 GB e può essere tua su Amazon a soli 8,99 euro.

Chiavetta USB 128GB in offerta: velocità e praticità

La Kingston DataTraveler Exodia M ha un’interfaccia USB 3.2 Gen 1, che ti garantisce una velocità di lettura fino a 200 MB/s e una velocità di scrittura fino a 60 MB/s. Così puoi copiare e accedere ai tuoi file in pochi secondi, senza perdere tempo.

La chiavetta ha anche un design pratico e funzionale: ha un tappo mobile che protegge il connettore USB da polvere e urti e un anello portachiavi che ti permette di agganciarla al tuo portachiavi o alla tua borsa. Inoltre, è disponibile in diversi colori che corrispondono alla capacità: nero/rosso per la versione da 128 GB.

L’accessorio è compatibile con tutti i dispositivi dotati di porta USB, come laptop, PC, monitor e altri dispositivi digitali. Funziona con il sistema operativo Windows, Mac OS e Linux, senza bisogno di installare driver o software.

La Kingston DataTraveler Exodia M è una chiavetta USB di ottima qualità, che ti offre prestazioni elevate e una grande durata nel tempo. È coperta da una garanzia di cinque anni, un supporto tecnico gratuito e la leggendaria affidabilità di Kingston.

E la cosa ancora più icnredibile è il suo prezzo: è disponibile su Amazon a soli 8,99 euro. Si tratta di un’offerta imperdibile, che non puoi lasciarti scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.