Chiavetta USB 128GB o portachiavi? Il 2 in 1 che non ti aspettavi (10€)

Una chiavetta USB da portare a spasso perchè averne una sotto mano? Fa sempre comodo. Questo modello ancora di più dal momento che è un 2 in 1. Ebbene, è dotata sia di connettore USB A che di connettore USB C per non avere limitazioni e poi con i suoi 128GB ti offre tanto spazio. In metallo, piccola e resistente? Impossibile farne a meno. Se la vuoi non devi far altro che collegarti su Amazon e aggiungerla al carrello: tua con 9,99€.

Chiavetta USB 128GB con doppio connettore: economica e veloce

Spendere poco non significa doversi accontentare. Invece di girare con più periferiche perchè hai sia dispositivi nuovi che di vecchia generazione, pensa in modo smart e porta a casa questa chiavetta USB con 2 connettori. La usi come al solito ma la colleghi praticamente a qualsiasi dispositivo abolendo i limiti dell’obsolescenza. Eh sì, quando ti dico ovunque intendo anche su smartphone e tablet per liberare spazio a tua discrezione.

Detto questo, la pendrive è realizzata in metallo ed ha un sistema a rotazione. In base a dove sposti la copertura, hai il connettore USB C o USB A a disposizione. Non ti preoccupare perchè i materiali con cui è realizzata assicurano sia robustezza che longevità.

128GB di spazio e velocità esorbitanti per archiviare così come spostare i files di vario genere da una parte all’altra. Quando hai finito di usarla la attacchi alle chiavi grazie all’occhiello integrato e la porti sempre con te.

Ps: è persino impermeabile per non rovinarsi mai e poi mai.

L’ottimo prezzo su Amazon

Portare a casa questa chiavetta USB 128GB 2 in 1 a basso prezzo è totalmente possibile. Non devi far altro che collegarti su Amazon dove ti aspetta. Aggiungila al carrello e con appena 9,99 euro diventa tua.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.