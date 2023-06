Chiavetta USB 128GB super VELOCE, soli 9€ ma scorte limitate

Hai bisogno di un dispositivo di archiviazione affidabile e facile da utilizzare? La chiavetta USB DataTraveler Exodia da 128GB di Kingston è di certo la scelta giusta da portare sempre con te.

Acquistala adesso su Amazon grazie a questo strabiliante sconto del 43% che ti permette di averla a soli 9€. Aggiungila subito al tuo carrello per completare l’ordine prima che vada in esaurimento scorte o che la promozione termini.

Potrai riceverla a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia se possiedi un abbonamento Amazon Prime.

Esperienza di archiviazione ultra-veloce con questa chiavetta di Kingston

Ormai è indispensabile avere sempre con se una memoria esterna per portare e passare tutto ciò che ci serve. Che sia per il passaggio delle foto delle vacanze tra i parenti o i documenti in ufficio, hai bisogno di un dispositivo di qualità e prestante.

La DataTraveler Exodia da 128GB di Kingston è di sicuro quella adatta a te. Oltre a essere straordinaria, è anche dotata di asola con la quale puoi attaccarla comodamente alle chiavi in modo di essere sicuro di averla sempre con te.

Questa chiavetta ti offre una capacità di archiviazione di 128GB in grado di salvare tantissimi documenti, foto e video senza paura di terminare lo spazio. Grazie alla sua porta USB 3.2, puoi trasferire i tuoi file più velocemente rispetto ad altri dispositivi. Naturalmente anche il tuo computer deve disporre della stessa porta, in caso contrario non preoccuparti, potrai sempre usarla ma con una velocità di trasferimento minore. In un modo o nell’altro ti ritrovi sempre senza la tua memoria esterna quando più ne hai bisogno. La sua custodia robusta la rende resistente agli urti e alle vibrazioni proteggendo così i tuoi dati.

Come per tutte le chiavette sul mercato, non hai bisogno di installare programmi o driver per utilizzarla. Usala su ogni sistema operativo o sulle console che supportano la memoria esterna.

Non lasciarti scappare questa offerta e acquista subito su Amazon la tua DataTraveler Exodia da 128GB di Kingston allo straordinario prezzo di 9€ grazie allo sconto del 43%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.