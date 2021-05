Chiavetta USB 256GB 3 in 1 per iPhone e PC in sconto

Quella che vi suggeriamo oggi è una delle chiavette USB più interessanti per capienza e funzionalità, ad un prezzo incredibile. Si tratta della Phicool USB 3 in 1 da 256GB, una pen drive estremamente versatile e capiente.

Chiavetta USB Phicool 3 in 1 256GB: caratteristiche tecniche

Parliamo di un modello aggiornato, da poco arrivato sul portale, che presenta un corpo completamente in alluminio, ed un coperchio ruotabile per proteggere le interfacce che non vengono utilizzate. Questo perché, come intuibile dal nome, la chiavetta integra 3 interfacce diverse per la connessione ai dispositivi. La prima è quella Lightning di Apple, che permette di collegare la chiavetta direttamente ad iPhone e iPad senza la necessità di alcun adattatore. La seconda invece è la USB Type-C, interfaccia ormai standard sulla maggioranza dei dispositivi mobili di nuova generazione, sia smartphone che tablet. Infine presenta la tradizionale interfaccia USB Type-A 3.0 per la connessione al computer. All’interno della confezione, tuttavia, è presente un adattatore che permette di collegare la chiavetta anche ai dispositivi dotati di porta micro USB. I sistemi operativi supportati sono naturalmente Mac OS, iOS, Windows e Android.

Se già così si presenta come un prodotto decisamente interessante, la pen drive possiede inoltre delle peculiarità davvero interessanti. Prima tra tutte il supporto all’app Y-Disk per iPhone. Si tratta sostanzialmente di un file manager che permette di gestire in modo pratico e veloci i file su telefono e chiavetta. Inoltre è possibile, da iOS, impostare l’impronta digitale come sistema di sicurezza per l’accesso alla memoria. In questo modo l’impronta utilizzata per lo sblocco dello smartphone verrà applicata automaticamente anche alla pen drive in modo da rendere l’accesso ai dati sicuro da malintenzionati.

Grazie ad un’offerta lampo la chiavetta è acquistabile su Amazon a soli 33,99 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.