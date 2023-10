Chiavetta USB 3.0 da 256GB indistruttibile: un regalo su Amazon

Questa chiavetta USB 3.0 è un gioiello. Capiente, resistente e soprattutto di totale comodità nella vita di tutti i giorni. Averla a disposizione non può che essere un valore aggiunto considerato che 256GB non sono pochi. Utilizzala sia per trasferire che archiviare file e non ne fare a meno.

Ora che è in promozione su Amazon è il tuo affare personale. Praticamente è quasi un regalo visto che il ribasso la fa scendere ad appena 13,99€. Te ne privi? Collegati subito in pagina.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Chiavetta USB 256 GB, imperdibile a questo prezzo

Comoda e soprattutto indistruttibile. Queste due caratteristiche da sole sono un successo assicurato dal momento che ti permettono di avere una chiavetta USB su cui fare affidamento. In modo particolare, questa è realizzata in metallo ed ha anche un anello integrato. In questo modo la trasformi in un portachiavi e non la perdi mai di vista.

Non ti preoccupare perché non si scalfisce: oltre a resistere agli impatti e non temere delle botte improvvise o dei cambiamenti di temperatura, devi sapere che è impermeabile. Hai capito bene: i file che metti all’interno sono praticamente in una cassaforte.

Come ti dicevo, poi, ti mette a disposizione 256 GB di memoria su tecnologia 3.0. I tempi si accorciano e diventano minimi quando dei effettuare trasferimenti. Naturalmente la puoi usare su qualunque genere di dispositivo e sistema operativo per il massimo della comodità.

