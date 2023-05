Chiavetta USB 3.1 da 128GB, firmata Amazon costa pochissimo

Tieni sempre a portata di mano una memoria per passare tutti i dati che ti servono con questa strabiliante Chiavetta 128GB di Amazon Basics, perfetta per avere sempre con te tutto quello che ti serve. Semplice quanto economica, è un affare da non perdere.

Acquistala adesso su Amazon grazie al conveniente sconto del 11% che ti permette di averla a soli 13,25€, non male vero? Aggiungila subito al tuo carrello e completa l’ordine.

Potrai riceverla a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia se possiedi un abbonamento Amazon Prime.

Archivia tutto e ovunque con la chiavetta USB di Amazon Basics

Avere sempre con sé una memoria esterna rappresenta una soluzione ideale per chi desidera prendere e passare in modo sicuro e veloce file che si desidera condividere. Se ne cerchi una piccola e affidabile da avere sempre con te, la Chiavetta 128GB di Amazon Basics è perfetta. Grazie al suo design compatto e resistente, è facile da trasportare ovunque tu vada, senza il rischio di perdere o danneggiare i tuoi dati.

Grazie alla funzione Plug & Play basterà inserirla in una porta USB per avere a disposizione 128GB di spazio. Essendo dotata di tecnologia USB 3.1 potrai godere di una fantastica velocità di lettura fino a 130 Mb/s. Usala dove e come ti serve, per passare file o per aggiungere spazio alla tua console o ancora attaccata allo stereo della macchina per ascoltare i tuoi brani preferiti.

Se sei alla ricerca di un prodottino affidabile e performante, questa è il prodotto che fa per te.

Non lasciarti scappare questa offerta e acquista subito su Amazon la Chiavetta 128GB di Amazon Basics al prezzo di 13,25€ grazie allo sconto del 11%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.