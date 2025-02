Chiavetta USB-C 256GB 2-in-1 in sconto Amazon: costa solo 20 euro

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe da 256GB è una chiavetta USB con interfaccia USB-C e USB-A che puoi usare per trasferire facilmente i tuoi file tra smartphone, tablet, PC e Mac senza bisogno di adattatori. Oggi puoi acquistarla su Amazon in offerta esclusiva a soli 20,67 euro. Il prezzo include la spedizione Prime con consegna immediata.

Trasferimenti ultra rapidi con questa chiavetta USB

La chiavetta è realizzata con un corpo interamente in metallo per un look premium, ma anche per resistenza e durata nel tempo. Le prestazioni sono al top grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 1 che permette di raggiungere velocità di lettura fino a 400 MB/s.

Grazie al duplice connettore, sia USB-A che USB-C, sarai libero di trasferire facilmente e rapidamente i tuoi file tra dispositivi diversi, anche di grandi dimensioni, in pochi secondi. Perfetta dunque anche per liberare velocemente la memoria dello smartphone o dal tablet.

L’app SanDisk Memory Zone, in tal senso, ti darà una grande mano perché ti permetterà di impostare un backup automatico delle tue foto e dei tuoi file, così non li perderai in caso di imprevisti.

Una chiavetta che assicura capienza, velocità, praticità e un design elegantissimo. Acquistala adesso a soli 20,67 euro.