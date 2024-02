Chiavetta USB C con 64GB da usare anche su smartphone e tablet (-46%)

Una chiavetta USB C che usi dove vuoi. Visto che i tempi cambiano, anche i sistemi di archiviazione hanno bisogno di una innovazione, no? Eccotela servita da parte di SanDisk che ti offre questa soluzione da 64GB senza difetti ma solo pregi.

Dal momento che è in promozione su Amazon con uno sconto del 46%, cosa ti frena? Collegati al volo in pagina per completare l’acquisto a soli 15€.

Le spedizioni, come la solito, sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Chiavetta USB C da 64GB, la usi dove vuoi con sorpresa

Visto che ha un connettore di Tipo C, questa chiavetta la puoi sfruttare anche sui tuoi dispositivi di ultima generazione. Ciò significa che la colleghi a smartphone, tablet, MacBook e tutto il resto senza difficoltà e senza restrizioni. È compatibile con tutti i sistemi operativi e appena la colleghi entra immediatamente in funzione.

Piccola di dimensioni e con sistema invertibile. Cosa significa? Che in realtà hai a disposizione una 2 in 1 perché se ruoti la copertura, dall’altra estremità trovi anche un connettore USB A (quello classico) per poter sfruttare la pendrive veramente ovunque.

Lo spazio a disposizione sono 64 GB che sono ottimi se pensi che puoi alleggerire la memoria dei tuoi prodotti tech come smartphone e tablet senza pagare un centesimo di Cloud.

Insomma, tocca a te decidere come usarla. Nel mentre portala a casa ora che è in promozione su Amazon con uno sconto del 46% a soli 15€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.