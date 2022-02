Chiavetta USB da 64 GB: con Philips non scherzi anche perché costa 9€

Una chiavetta USB così economica è proprio da prendere al volo. Se pensi che ti mette a disposizione 64 GB di spazio all’istante e la paghi meno di dieci euro, non può che essere un affare. È su Amazon l’occasione che devi concludere il prima possibile, 9,90€ e la ricevi a casa.

Nessuna spesa di spedizione e consegne in uno o due giorni, ovviamente merito di Prime.

Chiavetta USB da 64 GB: mai più senza

Il fatto che sia di Philips è una garanzia da non trascurare, almeno sei sicuro che nonostante il prezzaccio, funzioni alla grande. Con questa chiavetta USB tra le mani non temi nulla, soprattutto i tempi lunghi di trasferimento visto e considerato che la tecnologia 3.0 viene in tuo soccorso. Grazie a questa i tempi li dimezzi e nel giro di secondi passi da una parte all’altra anche i file più pesanti.

Ovviamente l’avrai capito che ti mette a disposizione 64 GB di spazio, ma sono sufficienti? Per un utilizzo quotidiano senza ombra di dubbio, in fin dei conti ci puoi mettere su un sacco di roba. A te basta collegarla a qualunque dispositivo ed il gioco è fatto. Musica, video, documenti, libri, film, archivi e così via. Puoi metterci sopra tutto quello che riesci a farci entrare!

Conta che è persino geniale perché ha un cappuccio con sistema girevole che non te lo fa perdere, grazie all’aggiunta di un occhiello la trasformi persino in un portachiavi. In questo modo è impossibile da perdere.

Cosa aspetti allora? Approfitta al volo del ribasso su Amazon e portati a casa in un secondo questa chiavetta USB Philips da 64 GB. Appena 9,90€ per averla sempre sotto mano quando ti serve. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.