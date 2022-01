Chiavetta USB Harry Potter: 16 GB di pura MAGIA a poco

Di spazio di archiviazione ce n'è sempre bisogno e se puoi avere una chiavetta USB sfiziosa come questa di Harry Potter perché rinunciare? Con 11,25€ te la porti a casa grazie alla promozione in corso su Amazon che ti permette di concludere un ottimo acquisto. Pensa che se conosci qualcuno patito dei film o dei libri è anche un perfetto regalo di compleanno quindi non fartelo scappare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite con Prime.

Harry Potter si trasforma in una chiavetta USB: potente e veloce

So benissimo che ti basta leggere “Harry Potter” per sentire la colonna suonare nella tua testa. Se poi se un fan sfegatato e non ti manca nulla di collezionabile, forse ho trovato proprio il pezzo che ti serviva. Questa chiavetta USB non solo è sfiziosa ma è utile allo stato puro. Insomma, chi è che non ha bisogno di una pendrive ai nostri giorni?

Questa in particolare è comodissima perché ha ben 16 GB di spazio quindi te la porti dietro e ci carichi sopra film, documenti, file da stampare e tutto quello che ti serve per scuola, svago e lavoro. Grazie al suo design 3D non solo è originale ma è anche facilissima da trovare in borsa o nello zaino così non te la perdi mai di vista.

È compatibile con tutti i sistemi quindi la usi senza problemi su Windows, MacOS e Linux. In più ti svelo un segreto: Tribe realizza anche altre varianti con tutti i personaggi della saga quindi colleziona il tuo preferito all'istante.

Acquista subito la tua chiavetta USB con Harry Potter su Amazon a soli 11,25€ e non potrai pentirtene affatto. Le spedizioni sono completamente gratuite se possiedi un abbonamento Prime attivo.