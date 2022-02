Chiavetta USB in offertona dell'ultimo minuto: 7€ per 64GB

Una chiavetta USB come questa non puoi che prenderla al volo, è davvero un’offerta dell’ultimo minuto su Amazon e sapendo come vanno le cose, affrettati perché tra un paio di minuti non potresti più trovarla. In promozione si tratta di una Kingston da 64 GB che porti a casa con soli 7,49€.

Le spedizioni sono velocissime e gratuite in tutta Italia.

Chiavetta USB pazzesca: sempre in giro con te

Una chiavetta USB fa sempre comodo in casa. Per una ragione o per un’altra ti potrebbe tornare comoda e se quella che già hai non sai dove l’hai infilata, questa promozione fa al caso tuo.

Con meno di 10 euro ti porti a casa un gioiellino ultra resistente che sfrutta le massime velocità per metterti a portata di mano quello che vuoi. Ci passi sopra foto, video, film, musica, documenti. Qualunque tipo di files tanto con 64 GB lo sai quanta roba ci sta? Non hai limiti.

Come ti dicevo si tratta di una USB di tipo 3.0 quindi va veloce come il vento. Cos’altro dirti se non che è comodissima perché non ha neanche pezzi in più: per aprirla la fai scorrere ed è pronta all’utilizzo.

Approfittane al volo e acquista subito la tua chiavetta USB su Amazon. 64 GB a soli 7,49€ sono un vero regalo. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.