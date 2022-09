Chiavetta USB Lexar interamente in metallo: capiente e indistruttibile

Scegliere una buona Chiavetta USB può sembrare semplice, ma in realtà si tratta di un’operazione alquanto ostica. Infatti, non è solo il prezzo a farla da padrone, ma anche alcune altre caratteristiche come la capienza e la velocità di trasferimento dei dati.

La Chiavetta USB Lexar risponde in modo affermativo a tutte e due. Acquistala a soli 7,99 euro, invece di 10,99 euro. Avrai a disposizione 64GB di memoria interna e la tecnologia USB 3.0 per trasferire i dati rapidamente e in totale sicurezza.

Tuttavia, esiste anche un particolare spesso trascurato, ma che poi si rivela fondamentale. Stiamo parlando della resistenza. Infatti, se ci pensi bene, questi dispositivi sono portatili e quindi devono essere praticamente indistruttibili perché finiscono in borsa o come portachiavi.

La Chiavetta USB Lexar è in metallo

Una delle particolarità di questa Chiavetta USB Lexar è che è completamente in metallo. La sua scocca si posiziona tra le più resistenti del settore sopportando anche gli urti e le cadute più estreme. Mettila nel carrello a soli 7,99 euro, invece di 10,99 euro, e fai l’affare del giorno.

Non avrai bisogno di software per farla funzionare. Ti basterà collegarla a un qualsiasi dispositivo dotato di porta USB e utilizzarla immediatamente. Che sia un computer, un decoder, un’auto, tutti i contenuti saranno fruibili senza difficoltà e alla massima qualità possibile.

Inoltre, il suo chip premium a piena capacità e l’elettronica di alta qualità fanno di questa Chiavetta USB Lexar un’unità longeva nel tempo e sicura. Non dovrai preoccuparti della possibilità di perdere i tuoi dati che, invece, saranno al sicuro.

Non far passare altro tempo e acquista la migliore Chiavetta USB Lexar a soli 7,99 euro, invece di 10,99 euro. Si tratta di un’ottima occasione che trovi solo in esclusiva su Amazon. Affrettati però perché gli ultimi pezzi stanno per terminare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.