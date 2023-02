Chiavetta USB Philips 64GB: tua al 65% di SCONTO su Amazon

Grazie ad Amazon oggi soddisfi la tua esigenza di archiviazione portatile. Con un’offerta super acquisti l’ottima Chiavetta USB Philips da 64GB all’incredibile sconto del 65%. Cosa stai aspettando? Prima che le scorte finiscano mettila nel carrello a soli 7 euro, invece di 22,99 euro. E se ne acquisti 4 risparmi un ulteriore 5%.

Dotata di ogni tecnologia in grado di garantire velocità e sicurezza nel trasferimento e nella lettura dei dati, è un ottimo prodotto da avere sempre con sé. Il pratico anello colorato ti permette di trasformare questa Pen Drive in un comodo portachiavi, così sarà pronta all’uso sempre e in qualsiasi situazione.

Grazie al cappuccio in plastica ABS resistente proteggi i circuiti nell’attacco USB A in dotazione. In questo modo sarai sicuro che i tuoi dati sono protetti da qualsiasi rottura o agente esterno. Collegala a qualsiasi dispositivo dotato di una porta USB A e inizia a fruire dei tuoi contenuti archiviati.

Chiavetta USB Philips da 64GB: prezzo REGALO su Amazon

Corri su Amazon e preparati a un risparmio esagerato. Acquista la Chiavetta USB Philips da 64GB a soli 7 euro. Risparmi il 65% dal prezzo di listino. Un ottimo affare da cogliere al volo. Solo i più veloci riusciranno ad aggiudicarsela prima del sold out.

Compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di una porta USB A, questa Pen Drive può essere collegata a PC, Notebook, Smart TV, Autoradio e tantissimi altri. Inoltre, attraverso un pratico riduttore potrai utilizzarla anche con Smartphone e Tablet.

Cosa aspetti? Mettila nel carrello a soli 7 euro, anziché 22,99 euro. Per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.