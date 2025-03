Chiavetta WiFi 6E TP-Link: velocissima e in offerta a tempo (-26%)

La TP-Link Archer è una chiavetta WiFi 6E perfetta per spingere il tuo PC o laptop alle migliori velocità di connessione possibili. Ideale dunque per sistemi più datati, oggi puoi acquistarla su Amazon in sconto a soli 36,99 euro invece di 49,99, con spedizione gratuita e consegna veloce.

Chiavetta WiFi 6E TP-Link: alte prestazioni per il tuo PC

Con l’utilizzo della chiavetta WiFi TP-Link TXE70UH potrai sbloccare la massima velocità e stabilità per la tua connessione internet. La tecnologia WiFi 6E, infatti, raggiunge velocità incredibili fino a 5400 Mbps, sfruttando le bande da 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz per evitare ogni tipo di congestione.

Le antenne ad alto guadagno e la tecnologia Beamforming assicurano una copertura più ampia: potrai navigare senza problemi in tutta la casa. Ideale dunque anche per gaming online e streaming in 4K, grazie alla bassa latenza garantita da OFDMA e MU-MIMO, che migliorano la gestione della rete e riducono i rallentamenti.

Nessun problema neanche con la sicurezza grazie al protocollo WPA3, che ti aiuterà a proteggere la tua rete da intrusioni e vulnerabilità. Si connette tramite SuperSpeed USB 3.0 per trasferimento 10 volte più veloci rispetto il protocollo USB 2.0.

Compatibile con Windows 10 e 11, questa chiavetta è perfetta per trasformare il tuo PC e la sua connessione. Acquistala a soli 36,99 euro.