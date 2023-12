Chiavetta WiFi per PC: sconto ECCEZIONALE del 41% su Amazon

In un mondo sempre più connesso, la necessità di una connessione Internet affidabile è fondamentale. La chiavetta WiFi per PC da 1300Mbps è la soluzione perfetta, e oggi è disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 41%. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo ridicolo di soli 9,99 euro, anziché 16,99 euro.

Chiavetta WiFi per PC: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Con una velocità Wi-Fi fino a 1300Mbps su bande 5GHz e 2.4GHz, questa chiavetta offre prestazioni stabili riducendo i ritardi, garantendo una navigazione web veloce e un’esperienza di gioco online senza interruzioni. L’adattatore wireless AC1300 utilizza la più recente tecnologia wifi 802.11ac, offrendo una connettività ultra-veloce.

La trasmissione ad alta velocità tramite la porta USB 3.0 è un punto di forza di questo adattatore WiFi. Rispetto alla velocità massima dei dongle USB 2.0, la porta USB 3.0 offre una velocità WiFi 10 volte superiore, raggiungendo i 5GHz/867Mbps. Una combinazione che assicura una connessione stabile e veloce.

Le 2 antenne WiFi ad alto guadagno da 5dBi, staccabili e ruotabili di 360°, migliorano la ricezione dei segnali WiFi, garantendo una potenza di trasmissione e ricezione eccezionale. Questo design innovativo assicura stabilità e fluidità nella connessione.

L’adattatore supporta la modalità Soft AP, trasformando un PC connesso tramite dongle wireless in un hotspot WiFi 5G, creando una LAN wireless. La funzione di switch AP intelligente offre un segnale WiFi ad alta velocità per dispositivi come telefoni, tablet e computer, regalando un’esperienza wireless senza precedenti.

L’utilizzo è estremamente semplice e il servizio post-vendita è senza problemi. Compatibile con Windows 11/10/8/7/XP/Mac OS X, il plug and play per i sistemi Windows 11/10 rende l’installazione immediata, mentre per gli altri sistemi è sufficiente installare il driver tramite il mini CD incluso.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta. Ordina ora la chiavetta WiFi per PC e goditi una connessione senza limiti a un prezzo stracciato di soli 9,99 euro. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua connessione Internet oggi, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.