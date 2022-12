Chiavette 128GB veloce e ultraresistente: solo 13€

Il suo design in metallo la protegge da qualsiasi fattore esterno, ma non è il solo punto di forza che ha da offrire: la pendrive USB 3.0 da 128 GB del marchio Hephinov è protagonista oggi di una occasione Amazon che la rende acquistabile in forte sconto semplicemente attivando un coupon da -40%.

Pendrive in offerta: 128 GB, USB 3.0 e design

Per quanto riguarda il trasferimento dati, si arriva fino a una velocità di 100 MB/s così da ridurre al minimo i tempi di attesa. Inoltre, è da segnalare il piccolo anello posizionato a un’estremità che consente di agganciarla al portachiavi e tenerla sempre in tasca o in borsa. Non manca infine la piena compatibilità con tutti i sistemi operativi e con tutti i dispositivi dotati di uno slot Type-A (quello tradizionale, di forma rettangolare). Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la pendrive USB 3.0 del marchio Hephinov su Amazon al prezzo finale di 13 euro invece di 22 euro come da listino, grazie al coupon -40% che puoi attivare in un click.

A garantire la qualità del prodotto sono le oltre 650 recensioni positive già scritte da chi ha avuto modo di metterla alla prova, con una media voto che supera abbondantemente le 4 stelle su 5.

