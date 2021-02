Chiavette USB per i più piccini: -20%, 5 unità

Chi ha figli in casa, soprattutto al termine di quel che è stato il 2020, sa benissimo cosa significhi la domanda “hai una chiavetta USB da prestarmi?”. I più piccolini, infatti, hanno affrontato la DaD in molti casi come un rito di iniziazione all’informatica, mettendo mano alla tastiera oltre che allo smartphone e iniziando così ad incuriosirsi sulle potenzialità che si celano dentro quello schermo. Ma i bimbi restano bimbi e per loro una chiavetta USB può tranquillamente essere qualcosa di differente rispetto all’algida forma tecnologica ed essenziale a cui sono abituati gli adulti. Ad esempio così:

Le forme disponibili nell’offerta odierna su Amazon (-20%) sono disponibili forme di ogni tipo: mongolfiere colorate, piccole forbicine, gattini, maialini, frutta, strumenti musicali, gufetti e altro ancora. Cinque chiavette in bundle da 32GB sono disponibili al prezzo di 27,99 euro e renderanno ancor più piacevole trasferire musica, compiti e immagini tra il pc del piccolo e quello di mamma e papà o viceversa.

Una raccomandazione: togliete subito al piccolo ogni timore relativo alla “rimozione sicura” della chiavetta o tornerà a gambe levate sul suo rassicurante smartphone. Un piccolo passo per il bimbo, un grande passo per l’umanità.