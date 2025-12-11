Chiunque può creare il proprio sito web con IONOS: ricevi un anno gratuito

Realizzare un sito web professionale è ancora più semplice con MyWebsite Now Starter, l’editor made in IONOS che mette a disposizione un pacchetto completo con tanto di Intelligenza Artificiale, gratis per un intero anno. Grazie alla promo, infatti, potrai risparmiare ben 216 euro e sfruttare tutti i suoi vantaggi e funzionalità, più un dominio, senza costi aggiuntivi per 12 mesi.

Un website builder potente, gratis per un anno

La piattaforma offre un ambiente di lavoro fluido, con sezioni completamente responsive e progettate da esperti. Anche se non sai nulla di coding, puoi creare il sito web dei tuoi sogni. Le funzioni SEO integrate migliorano il posizionamento nei motori di ricerca, mentre l’editor permette di aggiungere pagine, organizzare la navigazione con il drag and drop e modificare ogni dettaglio grafico.

Grazie al generatore di testo AI, allo strumento di ottimizzazione automatica e al generatore di immagini, puoi creare ogni contenuto in pochi passaggi. Il sistema suggerisce palette di colori, stili e combinazioni tipografiche per rendere ogni layout professionale. Per iniziare basta scegliere un template tra i molti disponibili, tutti ottimizzati per mobile, adattare forme, colori e font con un solo clic, scegliere tra una galleria di oltre 17 mila foto. Il tuo sito web sarà pronto in men che non si dica.

Sono inclusi dominio gratuito con certificato SSL, e-mail professionale da 12 GB, la possibilità di aggiungere un negozio online e assistenza dedicata. Il tutto senza pubblicità invasiva. MyWebsite Now di IONOS è disponibile in promozione a costo ZERO per un intero anno, con un risparmio di ben 216 euro. L’offerta è disponibile a tempo limitato: approfittane ora e crea il tuo sito web in pochi minuti.