Chiuso Archetyp Market, amministratore arrestato

Le autorità di sei paesi, supportare da Europol e Eurojust, hanno chiuso Archetyp Market, uno dei più grande marketplace del dark web usato per la compravendita di ogni tipo di droga da oltre 5 anni. Le forze di polizia della Spagna hanno arrestato il creatore e amministratore di nazionalità tedesca.

Operation Deep Sentinel

Archetyp Market è nato a maggio 2020. In breve tempo è diventato uno dei più grandi marketplace di sostanze stupefacenti. I clienti potevano trovare vari tipi di droghe, tra cui cocaina, anfetamine, eroina, cannabis, MDMA e oppioidi sintetici come il fentanyl. Il negozio del dark web aveva circa 3.200 venditori, oltre 600.000 utenti e oltre 17.000 prodotti per un giro d’affari di circa 250 milioni di euro in cinque anni. I pagamenti venivano ovviamente effettuati in criptovalute (Monero in particolare).

Durante le azioni coordinate tra le autorità di Germania, Spagna, Olanda, Romania, Svezia e Stati Uniti (Operation Deep Sentinel) sono state arrestate 8 persone, tra cui l’amministratore (un 30enne di nazionalità tedesca) che si trovava a Barcellona. Gli altri arrestati sono un moderatore e sei venditori. Le autorità hanno scoperto la posizione dei server in Olanda e chiuso il marketplace. Sono stati anche sequestrati 47 smartphone, 45 computer e asset per circa 7,8 milioni di dollari.

La chiusura di Archetyp Market è il risultato di una lunga indagine che ha permesso di mappare l’architettura della piattaforma, identificare i soggetti che la gestiscono e tracciare i flussi finanziari, analizzando le prove forensi digitali. Il marketplace aveva quasi raggiunto la popolarità di Dream Market e Silk Road (entrambi chiusi).