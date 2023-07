Chrome 115 in download: Mica il solito browser

Puntuale come da tabella di marcia, Google ha appena dato il via alla distribuzione di Chrome 115 nel canale Stable del browser. La nuova versione è desitnata a tutte le piattaforme desktop ovvero Windows, macOS e Linux. Può essere scaricata e installata fin da subito seguendo la procedura riportata a fondo articolo.

Google aggiorna il browser: Chrome 115 con Mica

L’unica novità di rilievo dal punto di vista del design è quella che riguarda il debutto del supporto per l’effetto Mica di W11, descritto dalla documentazione di Microsoft come un materiale dinamico e opaco che incorpora il tema e lo sfondo per dipingere le finestre delle applicazioni . La sua azione si potrà notare sulla barra del titolo, aiutando chi lavora in multitasking a capire con un solo sguardo quale delle finestre aperte è attiva in un determinato momento.

L’impostazione è nascosta, ma può essere attivata attraverso i flag, seguendo questi passi.

digitare chrome://flags nella barra dell’indirizzo;

nella barra dell’indirizzo; nel campo di ricerca inserire Windows 11 Mica titlebar ;

; selezionare Enabled nella voce che compare e riavviare il software.

Sul fronte della sicurezza, Google è intervenuta su 20 vulnerabilità note, quattro delle quali etichettate come High.

Sono inoltre stati abilitati l’utilizzo di ScrollTimeline e ViewTimeline per la creazione di animazioni scroll-driven e le Topics API per la condivisione delle informazioni con terze parti attraverso modalità rispettose per la privacy degli utenti. Altre informazioni sono disponibili nel blogpost dedicato agli sviluppatori.

Come sempre accade in questi casi, nonostante la distribuzione di Chrome 115 abbia già preso il via su piattaforme desktop, potrebbero trascorrere diversi giorni prima di riceverlo sul proprio computer. Ad ogni modo, un metodo per forzare il download e l’installazione c’è ed è lo stesso di sempre. Lo riproponiamo qui per chi non ne è a conoscenza.

Aprire il menu principale (click sul pulsante a forma di tre puntini in verticale posizionato nell’angolo superiore destro dell’interfaccia);

selezionare la voce Guida;

poi premere Informazioni su Google Chrome;

attendere il download dell’aggiornamento e infine riavviare il software per passare alla nuova versione.

Le finestre aperte saranno ripristinate. Si consiglia comunque di salvare eventuali lavori in corso nel browser per non correre il rischio di perdere le ultime modifiche effettuate.