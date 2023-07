Chrome: sblocco temporaneo dei cookie di terze parti

Su Chrome ha da poco fatto capolino una nuova e interessante funzione che saprà fare indiscutibilmente la gioia di molti. Sulla versione Canary 117 è stata infatti implementata la possibilità di disattivate in via temporanea il blocco dei cookie di terze parti.

Chrome: nuova funzione per la disattivazione temporanea dei cookie terzi

Grazie a questa nuova feature, dunque, qualora si debba per forza di cose visitare un sito che richiede l’abilitazione dei cookie essenziali per poter funzionare diventa possibile aggirare un sistema di sicurezza che in tanti adottano per cercare di evitare una tipologia di cookie considerata dannosa, poiché facente riferimento a siti esterni rispetto a quello che viene visitato.

I cookie di terze parti sono essenziali per il marketing online, ma comportano non pochi rischi, proprio perché vanno a indirizzare i dati di navigazione degli utenti al di fuori del sito visitato.

Considerando però il fatto che il browser di Google è quello più diffuso al mondo praticamente in ogni classifica e che il colosso di Mountain View si ritrova più di ogni altra a dover fare i conti con garanti della privacy e richieste delle aziende pubblicitarie, il blocco di default dei cookie di terze parti è stato rimandato fino a fine 2023 e attualmente e preimpostato solo in caso di attivazione della navigazione in incognito.

Certo, nelle impostazioni di sicurezza di Chrome si può abilitare il blocco totale dei cookie di terze parti, ma ciò può creare qualche problema con alcuni siti. Ecco allora che la nuova feature si rivela assai interssante.

Attualmente la disattivazione temporanea dei cookie ha una durata di 90 giorni, ma si tratta di una funzione sperimentale della versione di anteprima di Chrome, per cui è lecito aspettarsi delle modifiche con l’implementazione sulla realase stabile.