Browser: Safari consolida il trionfo su Edge

Nella classifica dei browser per desktop più utilizzati al mondo sono ormai alcuni mesi a questa parte che gli storici rapporti di forza sono cambiati in termini di market share. Se Chrome di Google continua a regnare sovrano in prima posizione, il secondo e il terzo posto sono invece contesti, rispettivamente, tra Safari di Apple ed Edge di Microsoft.

Browser: Safari consolida la seconda posizione

A marzo Safari aveva raggiunto e sorpassato Edge guadagnandosi il secondo posto in classifica, ma la differenza tra l’uno e l’altro era data da meno di un punto percentuale.

La situazione, stando ai più recenti dati di Statcounter, si è poi evoluta, con il browser del gruppo di Cupertino che nel mese di maggio ha avuto modo di consolidare la sua posizione, portando però il distacco con il navigatore del colosso di Redmond al 3%.

Riportiamo di seguito la classifica in dettaglio dei vari browser esaminati.

66,02% per Chrome 12,79% per Safari 9,91% per Edge 5,28% per Firefox 4,02% per Opera 0,45% per Internet Explorer

A quanto pare, dunque, l’integrazione di Bing Chat in Edge non è servita in modo particolare a risollevare le sorti del browser, almeno non al momento. Toccherà quindi attendere i mesi a venire per scoprire come andrà a svilupparsi effettivamente la situazione, se Safari continuerà a crescere oppure se andrà incontro a una battuta d’arresto cedendo il passo a Edge.

Sul fronte mobile, invece, non vengono registrati cambiamenti di particolare rilievo. Dai dati specifici emerge che Chrome continua a mantenere il primo posto con il 61%, mentre Safari si trova al secondo posto con il 27,8% e Samsung Internet al terzo posto con il 5%.