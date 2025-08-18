Addio stress: Hostinger crea il tuo sito perfetto con l'AI in pochi minuti a 2,99€

Hai sempre voluto avere un sito web che sembri realizzato da un designer professionista, ma senza dover spendere troppo o imparare a programmare? Con Hostinger Website Builder AI a partire da soli 2,99 € al mese, il sogno diventa realtà.
Non si tratta del solito editor complicato: qui l’intelligenza artificiale diventa la tua assistente creativa. Rispondi a poche domande sul tuo progetto e in pochi secondi avrai un sito completo di testi, immagini e ottimizzazione SEO.
Cosa rende unico il Website Builder AI di Hostinger
-
Creazione automatica del sito: basta indicare il tipo di attività e lo stile che preferisci, e l’AI genera un sito pronto all’uso.
-
Testi ottimizzati SEO by AI: contenuti scritti automaticamente per posizionarti meglio sui motori di ricerca.
-
Generazione immagini smart: niente più foto generiche o costose stock: l’AI propone immagini coerenti con il tuo brand.
-
Assistente AI integrato: hai un dubbio su come migliorare una pagina? L’intelligenza artificiale ti consiglia modifiche in tempo reale.
-
Velocità imbattibile: da zero a un sito online in pochi minuti, senza alcuna esperienza tecnica.
Oltre agli strumenti AI, il piano Premium include:
-
Dominio gratuito per il primo anno.
-
Possibilità di gestire fino a 25 siti web.
-
Oltre 150 template professionali personalizzabili.
-
50 caselle email gratuite per il primo anno.
-
Editor drag & drop intuitivo.
-
Gestione completa da mobile.
-
Supporto tecnico attivo 24/7.
Con Hostinger non stai solo costruendo un sito: stai creando un progetto digitale intelligente, capace di evolvere e adattarsi alle tue esigenze. L’AI elimina le barriere tecniche, accelera la realizzazione e ti aiuta a ottenere risultati professionali, anche senza esperienza. Con soli 2,99 € al mese, puoi trasformare un’idea in un sito web concreto, curato e ottimizzato.