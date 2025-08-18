 Addio stress: Hostinger crea il tuo sito perfetto con l'AI in pochi minuti a 2,99€
Scopri Hostinger Website Builder AI: crea il tuo sito web professionale in pochi minuti con testi, immagini e SEO ottimizzati a soli 2,99€ con AI inclusa.
Informatica Cloud & Hosting
Hai sempre voluto avere un sito web che sembri realizzato da un designer professionista, ma senza dover spendere troppo o imparare a programmare? Con Hostinger Website Builder AI a partire da soli 2,99 € al mese, il sogno diventa realtà.

Non si tratta del solito editor complicato: qui l’intelligenza artificiale diventa la tua assistente creativa. Rispondi a poche domande sul tuo progetto e in pochi secondi avrai un sito completo di testi, immagini e ottimizzazione SEO.

Cosa rende unico il Website Builder AI di Hostinger

  • Creazione automatica del sito: basta indicare il tipo di attività e lo stile che preferisci, e l’AI genera un sito pronto all’uso.

  • Testi ottimizzati SEO by AI: contenuti scritti automaticamente per posizionarti meglio sui motori di ricerca.

  • Generazione immagini smart: niente più foto generiche o costose stock: l’AI propone immagini coerenti con il tuo brand.

  • Assistente AI integrato: hai un dubbio su come migliorare una pagina? L’intelligenza artificiale ti consiglia modifiche in tempo reale.

  • Velocità imbattibile: da zero a un sito online in pochi minuti, senza alcuna esperienza tecnica.

Oltre agli strumenti AI, il piano Premium include:

  • Dominio gratuito per il primo anno.

  • Possibilità di gestire fino a 25 siti web.

  • Oltre 150 template professionali personalizzabili.

  • 50 caselle email gratuite per il primo anno.

  • Editor drag & drop intuitivo.

  • Gestione completa da mobile.

  • Supporto tecnico attivo 24/7.

Con Hostinger non stai solo costruendo un sito: stai creando un progetto digitale intelligente, capace di evolvere e adattarsi alle tue esigenze. L’AI elimina le barriere tecniche, accelera la realizzazione e ti aiuta a ottenere risultati professionali, anche senza esperienza.  Con soli 2,99 € al mese, puoi trasformare un’idea in un sito web concreto, curato e ottimizzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 ago 2025

