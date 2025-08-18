Addio stress: Hostinger crea il tuo sito perfetto con l'AI in pochi minuti a 2,99€

Hai sempre voluto avere un sito web che sembri realizzato da un designer professionista, ma senza dover spendere troppo o imparare a programmare? Con Hostinger Website Builder AI a partire da soli 2,99 € al mese, il sogno diventa realtà.

Non si tratta del solito editor complicato: qui l’intelligenza artificiale diventa la tua assistente creativa. Rispondi a poche domande sul tuo progetto e in pochi secondi avrai un sito completo di testi, immagini e ottimizzazione SEO.

Cosa rende unico il Website Builder AI di Hostinger

Creazione automatica del sito : basta indicare il tipo di attività e lo stile che preferisci, e l’AI genera un sito pronto all’uso.

Testi ottimizzati SEO by AI : contenuti scritti automaticamente per posizionarti meglio sui motori di ricerca.

Generazione immagini smart : niente più foto generiche o costose stock: l’AI propone immagini coerenti con il tuo brand.

Assistente AI integrato : hai un dubbio su come migliorare una pagina? L’intelligenza artificiale ti consiglia modifiche in tempo reale.

Velocità imbattibile: da zero a un sito online in pochi minuti, senza alcuna esperienza tecnica.

Oltre agli strumenti AI, il piano Premium include:

Dominio gratuito per il primo anno.

Possibilità di gestire fino a 25 siti web.

Oltre 150 template professionali personalizzabili.

50 caselle email gratuite per il primo anno.

Editor drag & drop intuitivo.

Gestione completa da mobile.

Supporto tecnico attivo 24/7.

Con Hostinger non stai solo costruendo un sito: stai creando un progetto digitale intelligente, capace di evolvere e adattarsi alle tue esigenze. L’AI elimina le barriere tecniche, accelera la realizzazione e ti aiuta a ottenere risultati professionali, anche senza esperienza. Con soli 2,99 € al mese, puoi trasformare un’idea in un sito web concreto, curato e ottimizzato.