 Non perdere più uno scatto: pCloud salva ogni ricordo in 500GB gratis per 3 mesi
Scopri pCloud Photos: 500 GB gratis per 3 mesi per salvare e custodire per sempre tutte le foto delle tue vacanze. Backup automatico su mobile.
Scopri pCloud Photos: 500 GB gratis per 3 mesi per salvare e custodire per sempre tutte le foto delle tue vacanze. Backup automatico su mobile.

Immagina di tornare da un viaggio indimenticabile e non doverti più preoccupare di perdere nemmeno uno scatto. Con pCloud Photos i ricordi restano al sicuro per sempre, senza rischi di cancellazioni accidentali, senza limiti di spazio sul telefono e senza procedure complicate.

Grazie ai 500 GB gratuiti per 3 mesi, puoi iniziare subito a mettere al riparo le tue foto di viaggio, testando tutte le funzioni che rendono questo servizio unico e definitivo per chi ama immortalare ogni momento.

Perché pCloud Photos è l’alleato perfetto per le tue vacanze

  • Archiviazione eterna: non si tratta solo di backup, ma di uno spazio pensato per diventare l’album digitale della tua vita.

  • Anteprime istantanee: rivedi subito i video del mare o le foto di famiglia, ovunque tu sia, senza tempi di attesa.

  • pCloud Drive: lavora anche con file pesanti (RAW inclusi) senza intasare il computer. Tutto rimane leggero, ordinato e accessibile.

  • Condivisione elegante: crea link personalizzati con copertina e descrizione, così puoi mostrare agli amici il tuo viaggio come se fosse un racconto fotografico.

  • Nessuna restrizione: carica e scarica file di qualsiasi dimensione, anche interi album delle vacanze, senza limiti.

  • Backup automatico: appena scatti una foto, questa viene salvata in cloud. Non rischi più di perderla se lo smartphone si rompe o finisce la memoria.

Funziona su desktop con qualsiasi sistema operativo, ma anche su mobile (sia Android che iOS): l’accesso è semplice e foto e video della tua vacanza vengono salvati in automatico. Con 500 GB gratis per 3 mesi, pCloud Photos ti permette di salvare in un click ogni momento speciale delle tue vacanze e di iniziare a costruire il tuo archivio fotografico definitivo. È la soluzione ideale per chi desidera tenere i propri ricordi al sicuro, per sempre, senza complicazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 ago 2025

Roberta Bonori
Pubblicato il
18 ago 2025
