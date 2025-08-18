Non perdere più uno scatto: pCloud salva ogni ricordo in 500GB gratis per 3 mesi

Immagina di tornare da un viaggio indimenticabile e non doverti più preoccupare di perdere nemmeno uno scatto. Con pCloud Photos i ricordi restano al sicuro per sempre, senza rischi di cancellazioni accidentali, senza limiti di spazio sul telefono e senza procedure complicate.

Grazie ai 500 GB gratuiti per 3 mesi, puoi iniziare subito a mettere al riparo le tue foto di viaggio, testando tutte le funzioni che rendono questo servizio unico e definitivo per chi ama immortalare ogni momento.

Perché pCloud Photos è l’alleato perfetto per le tue vacanze

Archiviazione eterna : non si tratta solo di backup, ma di uno spazio pensato per diventare l’album digitale della tua vita.

Anteprime istantanee : rivedi subito i video del mare o le foto di famiglia, ovunque tu sia, senza tempi di attesa.

pCloud Drive : lavora anche con file pesanti (RAW inclusi) senza intasare il computer. Tutto rimane leggero, ordinato e accessibile.

Condivisione elegante : crea link personalizzati con copertina e descrizione, così puoi mostrare agli amici il tuo viaggio come se fosse un racconto fotografico.

Nessuna restrizione : carica e scarica file di qualsiasi dimensione, anche interi album delle vacanze, senza limiti.

Backup automatico: appena scatti una foto, questa viene salvata in cloud. Non rischi più di perderla se lo smartphone si rompe o finisce la memoria.

Funziona su desktop con qualsiasi sistema operativo, ma anche su mobile (sia Android che iOS): l’accesso è semplice e foto e video della tua vacanza vengono salvati in automatico. Con 500 GB gratis per 3 mesi, pCloud Photos ti permette di salvare in un click ogni momento speciale delle tue vacanze e di iniziare a costruire il tuo archivio fotografico definitivo. È la soluzione ideale per chi desidera tenere i propri ricordi al sicuro, per sempre, senza complicazioni.