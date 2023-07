Chrome: Web app sulla home screen su iOS

Chrome per iOS ha da poco ricevuto un importante aggiornamento che rende il browser ancora più interessante per tutti gli utenti che se ne servono sul proprio iPhone in maniera abituale. Da adesso in poi, infatti, il navigatore consente di aggiungere le Web app e i collegamenti URL alla home screen.

Chrome: Web app e collegamenti URL a portata di home screen su iPhone

Da tenere presente che la nuova funzionalità è stata implementata in seguito al rilascio di iOS 16.4 che è avvenuto lo scorso mese. In precedenza, invece, la feature era un’esclusiva di Safari.

Ciò detto, per poter aggiungere una Web app alla home screen di iOS tramite Chrome è sufficiente aprire l’app del browser e visitare il sito di riferimento, dopodiché occorre fare tap sul pulsante con i tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo e selezionare l’opzione “Aggiungi alla schermata principale”.

Una volta effettuati i passaggi di cui sopra, verrà mostrata un’anteprima della Web app nella schermata principale. Eventualmente, è possibile modificare l’icona e il nome della Web app e ovviamente, qualora necessario, può pure essere rimossa.

Oltre che su iOS, la nuova versione dell’app di Chrome è fruibile pure su iPad, pertanto la medesima nuova feature è altresì fruibile su iPadOS.

Da tenere presente che quando una Web app viene aggiunta alla home screen di iOS questa può essere aperta e usata come se si trattasse di una normale app, per cui non si viene reindirizzati nel browser per aprirla. Inoltre le Web app possono fornire notifiche push, al pari di qualsiasi altra app nativa.