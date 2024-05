Google Contatti: notifiche per chiamate e messaggi in home

Ci sono interessanti novità per l’app Google Contatti per dispositivi Android: d’ora in poi si potranno visualizzare notifiche per chiamate e messaggi direttamente sulla schermata Home grazie ai widget.

Google Contatti: notifiche direttamente in home

Andando più nello specifico, la funzione aggiunge un’icona a forma di campanella nell’angolo in alto a destra del widget “Singolo contatto”. Unitamente all’immagine di sfondo e ai collegamenti rapidi per effettuare chiamate e messaggi, si possono finalmente visualizzare le notifiche per le chiamate perse, i messaggi ricevuti, per date importanti e altro ancora, presumibilmente compleanni e altre ricorrenze immesse manualmente.

Per attivare le notifiche occorre recarsi nelle impostazioni del widget e concedere i permessi necessari per accedere alle conversazioni e alle notifiche dell’app Google Contatti.

È bene tenere presente che la nuova funzione ha validità solo ed esclusivamente con il widget denominato “Singolo contatto” nella configurazione rettangolare verticale e che tutte le altre configurazioni, ovvero la variante circolare e quella a pillola, sono escluse.

In altri termini, le notifiche del widget di Google Contatti vanno a replicare le funzionalità del widget “Conversazioni” di sistema, che è stato introdotto con Android 12 e che è rimasto praticamente del tutto invariato nel corso del tempo.

La nuova funzione viene resa disponibile con il rilascio della versione 4.31 dell’app Google Contatti, ma allo stato attuale il rollout è in corso, motivo per cui, come spesso accade in circostanze del genere, potrebbe essere necessario ancora qualche giorno o settimana prima che la novità possa essere fruibile da parte di tutti gli utenti.