Chrome 116 per tutti: le novità del browser

Questa settimana ha preso il via la distribuzione dell’aggiornamento che porta Chrome 116 nel canale Stable del browser destinato alle piattaforme desktop ovvero su computer con sistema operativo Windows, macOS o Linux. Non sono da segnalare rivoluzioni in termini di funzionalità, ma qualche novità degna di nota c’è.

Google ha aggiornato il browser Chrome alla versione 116

Come sempre, chi ancora non ha ricevuto l’update, può forzare la sua installazione aprendo il menu principale (attraverso il pulsante a forma di tre puntino posizionato nell’angolo superiore destro dell’interfaccia), selezionando la voce “Guida” e infine facendo click su “Informazioni su Google Chrome”. Al termine del download sarà necessario eseguire un riavvio del browser per completare la procedura.

C’è il rollout di una caratteristica rimasta in fase di test negli ultimi quattro mesi e dedicata alla gestione delle autorizzazioni concesse ai siti visitati. In sintesi, permette all’utente di decidere se attribuirle per una sola volta, aggiungendo questa nuova opzione (Concedi questa volta) a quelle già disponibili in precedenza per assegnarle (Consenti) o negarle (Blocca). Il risultato è quello visibile nello screenshot qui sotto.

La ricerca sugli utenti di Chrome ha dimostrato che, spesso, non sono pronti a prendere una decisione definitiva in merito alle autorizzazioni di un sito Web. Vogliono valutare se possono ottenere valore in cambio della concessione delle autorizzazione. L’offerta dell’opzione “Concedi questa volta” soddisfa questa esigenza e rende l’accesso meno rischioso.

Qui sotto un filmato realizzato dal team al lavoro sul browser che riassume le più importanti novità introdotte rivolte agli sviluppatori. Tra queste, la Document Picture-in-Picture API, la proprietà notRestoredReasons per bfcache (back/forward cache).

Sul fronte della sicurezza, Google è intervenuta su un totale pari a 26 problemi, ben 8 dei quali etichettati come High per la loro criticità.

Nell’immediato futuro di Chrome c’è l’arrivo nel canale Stable della versione 117, previsto per settembre. Includerà, tra le altre cose, gli avvisi sulle estensioni rimosse.