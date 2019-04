Chrome 74 è tra noi: ecco la Dark Mode su Windows

Al via il rilascio di Chrome 74, con un aggiornamento che interessa tutte le piattaforme in circolazione: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android e iOS. Il nuovo browser di Google porta con sé l’inevitabile e necessario lungo elenco di bugfix e correzioni per i problemi riscontrati nelle versioni precedenti, ma una novità sta in particolare attirando l’attenzione degli utenti: l’arrivo del supporto alla Dark Mode per Windows.

Chrome 74 porta la Dark Mode su Windows

Già vista con il debutto della release 73 sui computer con macOS (e su Windows con le edizioni beta), fa ora il suo esordio per tutti in via ufficiale anche su PC. Va precisato che non è possibile attivare il tema Scuro di Chrome direttamente tra le impostazioni del browser, ma è necessario farlo passando dal sistema operativo: bisogna fare click con il tasto destro del mouse sul desktop, selezionare la voce Personalizza, entrare nella sezione Colori ed effettuare lo scroll fino in fondo alla schermata dove è possibile scegliere una delle due opzioni disponibili, Chiaro oppure Scuro.

Così facendo, l’interfaccia di Chrome cambia di conseguenza, mostrandosi come nello screenshot allegato qui sotto. O meglio, dovrebbe cambiare, visto che in molti stanno lamentando il mancato funzionamento dell’attivazione per la Dark Mode, pur eseguendo tutti gli step necessari.

Le altre novità

Altre novità introdotte dall’update riguardano la sicurezza e le feature legate al mondo degli sviluppatori. Tra queste, la messa al bando dei file scaricati attraverso link contenuti in un iframe dall’interno di una sandbox (metodo spesso impiegato per la distribuzione di codice malevolo) e l’impossibilità di aprire una nuova pagina in concomitanza con la chiusura di una scheda (tecnica abusata nell’ambito dell’advertising).

Su Android la funzione Risparmio Dati viene sostituita dalla Modalità Lite. Cambia il nome e cambia il meccanismo che opera in background, ma la finalità rimane la stessa: ridurre il quantitativo di traffico consumato durante la navigazione, passando attraverso una compressione operata dai server di Google. Restando in tema, l’estensione relativa alla feature per piattaforme desktop è ora deprecata.

L’aggiornamento è in fase di rollout e potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che raggiunga tutti gli utenti. È in ogni caso possibile forzare il check su mobile attraverso Play Store o App Store oppure su desktop aprendo il menu principale, selezionando la voce “Guida” e infine “Informazioni su Google Chrome”. Si tratta dell’ultimo update prima dell’evento I/O 2019 (7-9 maggio) dove, tra le altre cose, si parlerà anche delle prossime evoluzioni del browser.