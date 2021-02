Altro aggiornamento disponibile per la versione Stable di Chrome su computer con sistema operativo Windows, macOS e Linux. Questa volta il software passa alla release 88.0.4324.182 portando con sé una serie di correzioni legate a un totale di nove vulnerabilità. Quello precedente risale ai primi giorni di febbraio.

Disponibile l’aggiornamento 88.0.4324.182 per Chrome

Il consiglio è come sempre quello di eseguire l’update non appena possibile. L’operazione avviene in automatico, ma esiste un modo per forzarla: aprire il menu principale (attraverso il pulsante a forma di tre puntini disposti in verticale nell’angolo superiore destro dell’interfaccia), selezionare la voce “Guida” e infine “Informazioni su Google Chrome”. Viene così avviato il controllo della disponibilità e poi il download del nuovo pacchetto. Una volta scaricato, per completare l’installazione è necessario eseguire il riavvio del browser.

Delle vulnerabilità risolte, otto sono state etichettate dai ricercatori come High (CVE-2021-21149 “Stack overflow in Data Transfer”, CVE-2021-21150 “Use after free in Downloads”, CVE-2021-21151 “Use after free in Payments”, CVE-2021-21152 “Heap buffer overflow in Media”, CVE-2021-21153 “Stack overflow in GPU Process”, CVE-2021-21154 “Heap buffer overflow in Tab Strip”, CVE-2021-21155 “Heap buffer overflow in Tab Strip”, CVE-2021-21156 “Heap buffer overflow in V8”) e una come Medium (CVE-2021-21157 “Use after free in Web Sockets”).