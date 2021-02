Da Google arriva un nuovo aggiornamento per le edizioni desktop di Chrome: su Windows, macOS e Linux il canale Stable del browser passa alla versione 88.0.4324.146 portando con sé le correzioni per alcuni problemi di sicurezza. Il consiglio è quello di procedere non appena possibile al download e all’installazione.

Chrome 88.0.4324.146 su Windows, macOS e Linux

La procedura avviene solitamente in modo automatico, ma esiste un modo per forzarla: aprire il menu principale di Chrome (attraverso il pulsante a forma di tre puntini disposti in verticale nell’angolo superiore destro dell’interfaccia), selezionare la voce “Guida” e successivamente “Informazioni su Google Chrome”. In questo modo si dà il via al controllo e in pochi secondi l’update viene scaricato. Al termine del processo è necessario riavviare il software.

L’aggiornamento corregge un totale pari a sei vulnerabilità, una delle quali definita “Critical” (CVE-2021-21142) e che interessa la gestione dei pagamenti da parte del browser. Quattro sono etichettate come “High” (CVE-2021-21143, CVE-2021-21144, CVE-2021-21145, CVE-2021-21146) prendendo di mira estensioni, schede, font e navigazione. Infine, una è identificata come “Medium” (CVE-2021-21147) ed è relativa alla libreria grafica Skia.

Nel post sul blog ufficiale Google ringrazia tutti coloro che nella community di ricercatori e in quella degli sviluppatori hanno contribuito a segnalare i problemi emersi e a risolverli, per la sicurezza di tuti.