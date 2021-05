Chrome 91 risolve 32 vulnerabilità: meglio aggiornare subito

Abbiamo già avuto modo di segnalare ieri, in occasione del via alla distribuzione, delle nuove funzionalità introdotte da Chrome 91 su piattaforme desktop. Torniamo oggi sull'argomento in seguito alla pubblicazione di un post sulle pagine del blog ufficiale in cui vengono forniti dettagli in merito all'utilità dell'aggiornamento sul fronte della sicurezza.

32 vulnerabilità risolte in Chrome 91 su desktop

L'update del browser confezionato da Google risolve un totale pari a 32 vulnerabilità, otto delle quali etichettate come “High” (CVE-2021-30521, CVE-2021-30522, CVE-2021-30523, CVE-2021-30524, CVE-2021-30525, CVE-2021-30526, CVE-2021-30527 e CVE-2021-30528). Interessano componenti del software come Autofill, WebAudio, WebRTC, TabStrip, TabGroups, WebUI e WebAuthentication.

Per molte delle falle non sono stati rivelati dettagli, così da non facilitare il lavoro di coloro intenzionati a sfruttarle in modo malevolo prima che la maggior parte degli utenti abbia scaricato l'aggiornamento per Chrome.

Il download e l'installazione avvengono in modo automatico, ma per evitare ulteriori attese è possibile forzare la procedura seguendo pochi e semplici passaggi: aprire il menu principale del browser (con il pulsante a forma di tre puntini posizionato nell'angolo superiore destro dell'interfaccia), selezionare la voce “Guida” e infine “Informazioni su Google Chrome”. Dopo aver scaricato il pacchetto è necessario un riavvio del software. Guardando avanti alle prossime versioni del browser, la 92 raggiungerà il canale Stable nella seconda metà di luglio e la 93 non prima di fine agosto.