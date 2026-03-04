Chrome passa agli aggiornamenti ogni due settimane, cosa cambia

Nel 2021, Google aveva dimezzato il ciclo di rilascio di Chrome, passando da otto settimane a quattro. A quanto pare non bastava. Da settembre il browser più usato al mondo passerà a un aggiornamento maggiore ogni due settimane.

Da settembre Chrome raddoppia la frequenza degli aggiornamenti

Big G ha annunciato il nuovo calendario sul blog Chrome for Developers. La motivazione è che la piattaforma web avanza rapidamente e sviluppatori e utenti hanno bisogno di un accesso immediato alle ultime migliorie di prestazioni, correzioni e nuove funzionalità. Secondo Google, rilasciare aggiornamenti più frequenti, ma con modifiche più circoscritte riduce le interruzioni e rende più semplice individuare e correggere eventuali bug dopo il rilascio.

Il nuovo ciclo bisettimanale partirà l’8 settembre con Chrome 158 e riguarderà Chrome Stable e Beta su desktop, Android e iOS. I canali Dev e Canary restano invariati. Anche il canale Extended Stable non cambia, gli amministratori IT continueranno ad avere un ciclo di otto settimane, con più tempo per gestire gli aggiornamenti nelle organizzazioni, tanto per risparmiare qualche infarto ai reparti informatici aziendali.

Il nuovo percorso di rilascio

Con le ultime modifiche, il processo di rilascio di Chrome segue questa sequenza: Beta Release, Stable Cut, Early Stable Release, Stable Release. A questo si aggiungono gli aggiornamenti di sicurezza settimanali introdotti nel 2023, che garantiscono la distribuzione rapida di patch e correzioni critiche.

In pratica, tra aggiornamenti di sicurezza settimanali e rilasci di funzionalità ogni due settimane, Chrome sarà in uno stato di aggiornamento quasi permanente. Per gli utenti che preferiscono gli aggiornamenti automatici del browser non cambierà molto nella pratica quotidiana, ma per gli sviluppatori web e gli admin IT, il ritmo accelerato richiederà un’attenzione diversa.

E Microsoft Edge?

Microsoft aveva seguito Google nel passaggio alle quattro settimane nel 2021, ma per il momento non ha comunicato alcun piano per adottare il ciclo bisettimanale per Edge, il secondo browser basato su Chromium più diffuso al mondo. È probabile che un annuncio arrivi nei prossimi mesi.